Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17.07
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
17.07
Шинник
Краснодар-2
02
Футбол. Первый дивизион
17.07
Кубань
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
17.07
Динамо
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига
17.07
Краснодар
Факел
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Динамо» Бальбуэна перешел в бразильский «Коринтианс»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернулся в «Коринтианс», сообщает сайт бразильского клуба.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Коринтианс»

30-летний парагваец заключил с бразильской командой соглашение на год.

10 июля московский клуб объявил о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь