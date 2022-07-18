Игрок ЦСКА Карраскаль стал лучшим в 1-м туре РПЛ по трем показателям

Футбол, Премьер-лига, Тур 116.07.2022, 15:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 6202 зрителя
|Владимир Федотов
|Игорь Шалимов
|Иван Обляков
|45′
|Хорхе Карраскаль
|64′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Илья Помазун
64′
|14
|Кирилл Набабкин
|3
|Лео Гогличидзе
|22
|Милан Гайич
|25
|Иван Кузьмичев
|78
|Игорь Дивеев
|93
|Алексей Герасимов
|10
|Иван Обляков
|5
|Андрей Егорычев
|19
|Бактиер Зайнутдинов
66′
|19
|Даниэл Мишкич
|20
|Константин Кучаев
|10
|Эрик Бикфалви
|28
|Хесус Мануэль Медина
|14
|Юрий Железнов
46′
|6
|Максим Мухин
90′
|70
|Рамазан Гаджимурадов
66′
|72
|Никита Ермаков
|21
|Вячеслав Подберезкин
80′
|8
|Хорхе Карраскаль
61′90′
|7
|Александр Юшин
81′
|46
|Владислав Яковлев
|27
|Олег Шатов
72′
|9
|Федор Чалов
70′
|11
|Игорь Коновалов
|91
|Антон Заболотный
|75
|Фаниль Сунгатулин
72′
|79
|Алексей Каштанов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)