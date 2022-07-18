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21:55 (мск), источник: Sport24

Игрок ЦСКА Карраскаль стал лучшим в 1-м туре РПЛ по трем показателям

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль стал лучшим футболистом 1-го тура российской Премьер-Лиги по трем показателям, сообщает пресс-служба «армейцев».

ЦСКА
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В матче с «Уралом» (2:0) Карраскаль сделал 15 успешных обводок из 16 попыток; нанес 7 ударов по воротам (из них 5 — в створ ворот) и заработал на себе 4 фола. Хорхе также занял второе место по числу голевых моментов за матч (4).

В телеграм-канале красно-синих появилось видео игровых действий Карраскаля в матче ЦСКА — «Урал» (2:0), в котором колумбийский хавбек отметился забитым голом.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома против «Сочи» в субботу, 23 июля.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
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