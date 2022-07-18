Игрок ЦСКА Карраскаль стал лучшим в 1-м туре РПЛ по трем показателям

В матче с «Уралом» (2:0) Карраскаль сделал 15 успешных обводок из 16 попыток; нанес 7 ударов по воротам (из них 5 — в створ ворот) и заработал на себе 4 фола. Хорхе также занял второе место по числу голевых моментов за матч (4).