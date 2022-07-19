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09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Более 30 тысяч россиян получили карту болельщика

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей России получили карту болельщика, ещё 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фото, рассказали в Минцифры.

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Источник: РИА "Новости"

«С момента запуска сервиса карту болельщика получили 32 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В Минцифры напомнили, что для оформления карты необходимо подать заявление на сайте госуслуг или лично посетить МФЦ, где можно и подтвердить заявленные данные. Для оформления карты нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

«Еще 37 тысяч болельщиков подали заявления через Госуслуги и прошли предварительную проверку анкеты и фотографии. Теперь им можно посетить МФЦ для подтверждения личности», — добавили в министерстве.

Первоначально карта нужна для посещения домашних матчей Российской премьер-лиги на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города базирования клубов РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

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