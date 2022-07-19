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12:01 (мск), источник: ТАСС

Прощание с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым прошло в манеже академии клуба

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Прощание с бывшим тренером сборной России по футболу и «Спартака» Георгием Ярцевым состоялось во вторник в манеже академии московского клуба в Сокольниках.

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Ярцев умер 15 июля в возрасте 74 лет. На церемонии прощания присутствовали бывшие и действующие футболисты «Спартака», генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, главный тренер команды Гильермо Абаскаль, возглавляющий сборную России Валерий Карпин, восьмикратный чемпион России в качестве тренера «Спартака» Олег Романцев, шестикратный чемпион СССР в составе красно-белых Никита Симонян, а также около сотни болельщиков. Отпевание пройдет в храме Воскресения Христова в Сокольниках в 12:00 мск. Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Симонян на церемонии прощания не смог сдержать слез. «Скажу откровенно, говорить очень тяжело, потому что мы сегодня провожаем не просто легендарного футболиста, провожаем золотой фонд “Спартака”, — сказал он. — За вклад в успехи нашего клуба, который родился 19 апреля 1935 года, дорогой Георгий Александрович, низкий поклон».

«Хотел сказать, что сочувствую родственникам, но я не менее огорчен, — сказал Романцев. — Я часто слышал слова, что жизнь делится на до и после, не думал, что это громкие слова, но после события понял. Все, что было во время моих футбольных лет, последние годы связаны с моим другом».

По мнению Карпина, Россия потеряла великого футболиста и человека.

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«Трудно слова найти, потеряли великого футболиста и человека. Без улыбки и шуток не встречались. Трудно что-то говорить, прощаемся сегодня с Санычем. Большая утрата для “Спартака”, спасибо за все, будем помнить», — подчеркнул главный тренер сборной России.

«Прежде всего, хотелось присоединиться к соболезнования близким, — сказал исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев. — Действительно огромная потеря. К сожалению, не удалось плотно поработать с Георгием Александровичем, но я помню мальчишкой, школьником, ходил на “Спартак”. Стал побольше — видел сборную России. То количество спортсменов, которые здесь, показывает, что это великий человек, мои искренние соболезнования».

О Ярцеве

В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный «Спартак», смоленскую «Искру», московские «Локомотив» и «Москвич». В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.

В качестве тренера Ярцев работал в столичных клубах «Красная Пресня», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградском «Роторе» и молдавском «Милсами». Вместе со «Спартаком» Ярцев стал чемпионом России 1996 года, в этом же году команда вышла в финал Кубка России. «Динамо» под руководством Ярцева стало финалистом Кубка России в 1999 году. С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России.

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