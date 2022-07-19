«Зенит» объявил об аренде вратаря Ивана с правом выкупа

Сообщается, что 25-летний бразилец проведёт в «Зените» сезон-2022/2023, а у клуба Санкт-Петербурга будет опция выкупа футболиста.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» договорились о двойной аренде. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а состав российского клуба должны были пополнить вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.