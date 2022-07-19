«Зенит» объявил об аренде Густаво Мантуана из «Коринтианса»
Полузащитник бразильского «Коринтианса» Густаво Мантуан официально перешел в петербургский «Зенит».
Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
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Полузащитник бразильского «Коринтианса» Густаво Мантуан официально перешел в петербургский «Зенит».
Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
Мантуан будет выступать за «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Затем сине-бело-голубые получат возможность выкупить бразильского хавбека.
В нынешнем сезоне 21-летний Густаво Мантуан провел за «Коринтианс» 32 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.