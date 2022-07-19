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16:52 (мск), источник: Sport24

«Зенит» объявил об аренде Густаво Мантуана из «Коринтианса»

Полузащитник бразильского «Коринтианса» Густаво Мантуан официально перешел в петербургский «Зенит».

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

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Источник: Sport24

Мантуан будет выступать за «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Затем сине-бело-голубые получат возможность выкупить бразильского хавбека.

В нынешнем сезоне 21-летний Густаво Мантуан провел за «Коринтианс» 32 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

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