Новичок «Зенита» Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя
Новобранец петербургского «Зенита», бразильский вратарь Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя.
Новобранец петербургского «Зенита», бразильский вратарь Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя.
— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?
— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф, — заявил Куарезма в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
25-летний Иван Куарезма перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» на правах аренды. Он будет выступать за петербуржцев весь сезон-2022/23.