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20:11 (мск), источник: Sport24

Новичок «Зенита» Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя

Новобранец петербургского «Зенита», бразильский вратарь Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя.

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Источник: fc-zenit.ru

— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф, — заявил Куарезма в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

25-летний Иван Куарезма перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» на правах аренды. Он будет выступать за петербуржцев весь сезон-2022/23.

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