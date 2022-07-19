Мостовой вспомнил о нежелании Карпина жить в России

Бывший игрок вспомнил, что в 2008 году у нынешнего главного тренера «Ростова» и национальной сборной отсутствовало желание жить в России. «Но потом его кто-то надоумил: “Не хочешь пойти в “Спартак”? Там как раз сейчас власть меняется”. И он стал гендиректором. Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть — и залез», — заявил Мостовой.