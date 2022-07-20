Магомед Оздоев: «Приоритет — переход в европейский клуб. Агенты представляются моими представителями и звонят в разные команды — это странно»

— Очень много разных агентов представляются моими представителями и звонят в разные клубы. Говорят, что являются агентами Оздоева и готовы привести меня в клуб, что я готов на что-то пойти… Для меня это странно. Я на такое не смотрю и не с одним руководителем не говорил напрямую. Для меня сейчас приоритет на данном этапе — переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам. Для меня это нормальные вещи. Но для меня не нормально, когда какие-то агенты звонят от моего имени.