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11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Магомед Оздоев: «Приоритет — переход в европейский клуб. Агенты представляются моими представителями и звонят в разные команды — это странно»

Магомед Оздоев назвал приоритетный вариант развития карьеры.

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Источник: Sports.Ru

— Какие агенты хотели на тебе заработать?

— Очень много разных агентов представляются моими представителями и звонят в разные клубы. Говорят, что являются агентами Оздоева и готовы привести меня в клуб, что я готов на что-то пойти… Для меня это странно. Я на такое не смотрю и не с одним руководителем не говорил напрямую. Для меня сейчас приоритет на данном этапе — переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам. Для меня это нормальные вещи. Но для меня не нормально, когда какие-то агенты звонят от моего имени.

Один позвонит, второй, в один и тот же клуб, а потом мне знакомые из этих команд рассказывают, что 5−7 разных агентов представлялись моими представителями. Я извиняюсь и говорю, что ни одному человеку в России я не давал мандат, чтобы говорили за меня. Такое происходит и в Турции, когда 500 агентов звонят в разные клубы, и говорят, что могут привезти Оздоева. Было несколько ситуаций, когда руководители команд мне звонили, и говорили, что я готов к ним приехать, по словам какого-то агента, а я никогда этих людей даже не видел, — сказал бывший полузащитник «Зенита».

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