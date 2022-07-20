Отреклись в «Валенсии» и не ждут в РПЛ: почему герой ЧМ никому не нужен

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VhyaaPUeaYQ" title="ГОЛ ЧЕРЫШЕВА ЧМ-2018 (РОССИЯ 2:2 ХОРВАТИЯ)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тот мяч стал для полузащитника четвертым на домашнем чемпионате мира. Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на историческом турнире. Когда Денис вернулся в Испанию, на базе «Вильярреала» его встретили бурными аплодисментами. Ну, а как иначе? Он поучаствовал в вылете сборной Испании и стал одним из самых ярких игроков турнира.

К тому моменту Денис не был железным игроком основного состава «желтой подводной лодки», поэтому в клубе были рады возросшему интересу к полузащитнику. Лучше всех в переговорном процессе сработала «Валенсия», решившая вернуть россиянина.

Первый сезон после возвращения в стан «летучих мышей» вышел успешным для Черышева. Несмотря на свою травматичность, он отыграл более 40 матчей, чаще всего появляясь в стартовом составе. Все продолжало отлично складываться и в сборной России. В 2019 году Денис забил пять голов в ее составе, продолжая свои результативные подвиги.

Черышев больше не нужен «Валенсии»

Но карьера Дениса не стала походить на испанское вино, которое с каждым годом становится только лучше. В конце июня этого года контракт россиянина с «Валенсией» истек, а продлевать его никто не собирался. Самое печальное, что такой исход был совершенно предсказуем еще год назад.

За четыре года в «Валенсии» Черышев пропустил 295 дней из-за травм. Россиянину пришлось почти год потратить на лечение. Как только он набирал форму, то очередная болячка давала о себе знать. После возвращения в строй приходилось заново возвращаться в оптимальные кондиции, а потом все терять после очередной травмы.

Пока Денис находился в лазарете или набирал игровой тонус, в «Валенсии» делали ставку на молодых ребят, которые постепенно начали забирать у него все больше игрового времени. В минувшем сезоне он провел всего 20 игр, отметившись лишь одним забитым мячом в ворота скромной «Картахены».

Слухов о будущем Черышева становилось все больше к моменту окончания его контракта с «летучими мышами». Если раньше Денис и его агент категорически отвергали вариант его перехода в российский клуб, то весной риторика изменилась.

«У меня есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать. Готов рассматривать и предложения из России! Тут живут мои родные и близкие. Можно сказать, что у меня два дома — Испания и Россия. А РПЛ — очень сильный и интересный чемпионат», — говорил Денис в майском интервью «Известиям».

Особенно подогревал интерес к Денису в России его отец Дмитрий. Черышев-старший старательно расписывал, как полузащитник мог бы усилить ту или иную команду РПЛ. Все это сопровождалось бесконечными инсайдами о переходе 31-летнего полузащитника в те или иные клубы, среди которых упоминались почти все команды первой восьмерки.

Интерес из РПЛ угас

Новый футбольный сезон в России уже успел стартовать, но никаких официальных объявлений о будущем Черышева так и не последовало. Даже слухов о его новом клубе становится все меньше. Среди них не фигурируют никакие команды из Турции или Испании, а лишь изредка упоминаются некоторые команды из РПЛ.

Судя по всему, герой ЧМ-2018 в Европе больше никому не нужен. Боссов команд и топ-чемпионатов можно понять. Денису уже 31 год, за его плечами огромный бэкграунд из всевозможных травм и очевидно снизившийся уровень игры. В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 11-е место в чемпионате Испании, а россиянин в этой команде был далеко не на первых ролях.

Эти факторы вместе с зарплатой россиянина явно отпугивают европейские клубы от трансфера Черышева. Тут то на первый план и должны были выйти команды РПЛ, готовые платить нашему герою. Видимо, план семейства Черышевых не удался, и даже наши команды с учетом проблем с поиском игроков в нынешней ситуации не готовы подписывать возрастного футболиста, который может попросить серьезную зарплату.

Российские команды может смущать и то, что не у всех есть идеальные газоны для игр и тренировок. Черышев всю жизнь выступал в Испании на ровненьких полях и все равно получал большое количество травм. А теперь представьте, что может случиться с Денисом на кочковатом промерзшем газоне где-нибудь в Воронеже в ноябре.

Риск получить «стеклянного» игрока с не самыми понятными перспективами в лиге и серьезной зарплатой перевешивает потенциальную пользу от игры Дениса. Выходит, что за четыре года Черышев преодолел путь от одного из самых звездных игроков до футболиста, который не нужен ни одному клубу РПЛ.

При этом Денису 31 год, что точно не является критичным возрастом в нынешнее время. Но травмы настойчиво подталкивают Черышева к завершению карьеры, которое может состояться гораздо раньше запланированного.