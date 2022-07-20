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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Марио Фернандес согласовал условия контракта с «Сантосом»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, в мае приостановивший карьеру, близок к заключению контракта с бразильским «Сантосом», утверждает TNT Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает бразильское издание, клуб продвинулся в переговорах с Фернандесом, а стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста. Однако ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Фернандес выступал в составе красно-синих последние 10 лет своей карьеры. За это время Марио сыграл за клуб 329 матчей, забив 11 мячей и отдав 47 голевых передач. Футболист в 2016 году получил гражданство России и принял участие в 33 матчах сборной, забив пять мячей. В 2018 году принял участие в чемпионате мира в России, добравшись с командой до четвертьфинала турнира.

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