Михайло Баньяц стал игроком «Краснодара»

В профессиональном футболе Баньяц дебютировал 7 мая 2017-го в составе «Инджии». За три года провёл за этот сербский клуб 54 матча и забил шесть мячей.

В июле 2020-го стал игроком «ТСЦ Бачки Тополы», где сразу закрепился в роли игрока основной обоймы. За год до этого «ТСЦ Бачка Топола» впервые в истории пробилась в сербскую Суперлигу, и Михайло Баньяц помог команде закрепиться в элитной лиге в её втором сезоне на высшем уровне.