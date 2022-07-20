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17:20 (мск), источник: Sport24

КДК ужесточил санкции за скандирования на стадионах и применение пиротехники

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о новых нормах, принятых КДК.

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Источник: Sport24

«У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей. Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека», — передает слова Григорьянца корреспондент Sport24 Кирилл Смирнов.

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