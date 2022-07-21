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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Вундеркинд из «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в больницу с тренировки. Рассказываем, что об этом известно

Стали известны подробности попадания в больницу игрока «Крыльев» Сергея Пиняева.

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Источник: ФК "Крылья Советов"

Жителей Самары и поклонников молодого футболиста поразила новость о параличе и ухудшении здоровья Сергея Пиняева. Вечером, 20 июля 2022 года, сообщили, что игрока экстренно увезли в реанимацию. Рассказываем, что произошло на самом деле.

Сергей Пиняев считается одним из самых многообещающих игроков в российском футболе. На взрослом уровне в ФНЛ за «Чертаново» он дебютировал в 15 лет. В 16 впервые вышел на поле за «Крылья Советов» в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Юноша также проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед» и в одном из матчей там забил 5 мячей.

В среду, 20 июля 2022 года, в социальных сетях появилась информация, что молодого человека увезли в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов». Некоторые СМИ сообщили, что у Пиняева возникли серьезные проблемы со здоровьем, якобы он упал на газон и травинка попала ему в легкое. Также сообщилось о параличе руки.

По неофициальной информации, у Пиняева диагностировали пневмоторакс. Источники утверждают, что из-за скопившегося воздуха произошел коллапс легкого.

Несмотря на разлетевшиеся данные из разных источников, представители футбольного клуба «Крылья Советов» опровергли информацию о серьезных проблемах со здоровьем у молодого футболиста.

— Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности, — рассказали в клубе.

Сейчас здоровье молодого человека под контролем медицинского штаба. Редакция «КП» желает Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

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