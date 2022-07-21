«Факел» продал уже более 10 тысяч абонементов — больше «Спартака» в 3 раза
«Факел» реализовал более 10 тысяч абонементов на домашние матчи в российской Премьер-лиге.
Факел
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Факел» реализовал более 10 тысяч абонементов на домашние матчи в российской Премьер-лиге.
«На сегодняшний день продано более 10 тысяч абонементов», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что за три дня «Факел» продал 9300 абонементов. Центральный стадион профсоюзов, расположенный в Воронеже, способен вместить 21 793 зрителя.
Примечательно, что «Спартак», арена которого вмещает 45 360 человек, реализовал около 3000 абонементов.