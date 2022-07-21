«Спартак» будет добираться на выездной матч с «Краснодаром» на самолете и автобусе
«Спартак» будет добираться на выездной матч Мир РПЛ с «Краснодаром» на самолете и автобусе.
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«Спартак» будет добираться на выездной матч Мир РПЛ с «Краснодаром» на самолете и автобусе.
Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Будем добираться на самолете через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — сказал Зеленов.
Матч второго тура «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля. Режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России продлен до 24 июля.