Звезды из России не нужны в топ-лигах. Никто из легионеров не может заиграть в Европе

Текущие события
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Пайде
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Шкендия
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Копер
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Милсами
Футбол. Еврокубки
19:00
Лех
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
19:30
Судува
Виборг
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
Футбол. Еврокубки
21:30
Вележ
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Мура
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Астана
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Будучност
Футбол. Еврокубки
22:30
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
Футбол. Еврокубки
20.07
Сутьеска
Клаксвик
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Звезды из России не нужны в топ-лигах. Никто из легионеров не может заиграть в Европе

Есть ли смысл уезжать из РПЛ? Примеры ушедших футболистов заставляют задуматься.

Динамо
Фейеноорд
Вест Хэм Юнайтед
ЦСКА
Зенит
Байер
Ростов
Норвич
Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Чемпионат России продолжает терять звёзд. Теперь из РПЛ ушёл лучший ассистент прошлого сезона и ключевой полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Вот только где оказался 23-летний поляк? Сколько писали об интересе к Шиманьскому со стороны клубов из топ-лиг и о том, что московский клуб может хорошо заработать за счёт продажи едва ли не главного своего актива. В реальности же Себастьян переходит на правах аренды в среднюю по меркам большой футбольной Европы голландскую лигу: по информации журналиста Томаша Влодарчика, «Фейеноорд» подписывает полузащитника с правом выкупа.

Источник: РИА "Новости"

Похоже, в топовых европейских чемпионатах начинают терять интерес к звёздам РПЛ после серии неудачных трансферов. Почти все, кто уезжал в последние годы из России, потерялись на высшем уровне. «Вест Хэм» выложил год назад € 30 млн ЦСКА за Николу Влашича. Хорват выдал в Англии невнятный сезон — набрал 1+2 в 31 матче за «молотобойцев», — и теперь его хотят отправить в «Торино» или ещё куда-нибудь в аренду.

Источник: AP 2022

Сердар Азмун забивал в РПЛ как машина и бил клубные рекорды «Зенита». Курбан Бердыев видел иранского нападающего в лучших клубах Европы. Зимой Азмуна, отказавшегося продлевать контракт, отдали «Байеру» за брецель и вайсвурст. Немцы были счастливы — такого бомбардира заполучили! Но Сердар сыграл 11 матчей и забил лишь один гол. Патрику Шику он не конкурент. Единственный пока что плюс от этого трансфера для «Байера»: приход Азмуна разбудил второго форварда команды Лукаса Аларио, который неожиданно раззабивался, и в результате летом аргентинца удалось продать в «Айнтрахт».

Источник: AP 2022

Матиаса Норманна называли уникальным для РПЛ пасующим опорником. «Ростов» отдал норвежца в аренду «Норвичу» за € 2 млн с правом выкупа. «Канарейки» по итогам сезона благополучно вылетели в Чемпионшип, заняв последнее, 20-е место. Норманн сыграл с первых минут в АПЛ 20 матчей, и боссы «Норвича» решили отказаться от приобретения «уникального пасующего опорника». Норвежец опять не потянул Англию, а возвращаться в Ростов-на-Дону не хочет.

Источник: РИА "Новости"

Алекс Крал отправился покорять АПЛ вместе с Влашичем — в «Вест Хэм». За целый сезон вышел на поле шесть раз, а в АПЛ сыграл… одну минуту. На этом приключение чеха в Великобритании завершились. Летом 2022-го полузащитника, который приостановил контракт со «Спартаком», подобрал вернувшийся в Бундеслигу «Шальке». Хорошо, если в Гельзенкирхене Крал станет игроком основы, хотя уверенности в этом нет.

Источник: AP 2022

Ещё один пример — Гжегож Крыховяк весной уехал из «Краснодара» и обнаружил, что к 32 годам о нём в Европе забыли. «Севилья» и «ПСЖ» в профайле не помогли поляку пристроиться в команду более серьёзного уровня, чем греческий АЕК. В межсезонье Крыховяк и вовсе согласился на предложение из Саудовской Аравии: финансовые условия оказались для Гжегожа важнее, чем уровень турнира, в котором он будет выступать перед ЧМ-2022.

Источник: РИА "Новости"

И таких историй в последние годы достаточно. Фёдор Смолов не потянул Примеру, Квинси Промес задержался в «Севилье» всего на год, Бранислав Иванович вернулся в Англию и тихо закончил, а Алексей Миранчук так и не смог завоевать место в основе «Аталанты», хотя иногда удачно выстреливает сериями. Сейчас никак не складывается с Турцией у Артёма Дзюбы — пауза отчего-то затянулась. Что не так с чемпионатом России? Почему крутые легионеры, играя в РПЛ, превращаются из хищников в травоядных? Впрочем, может быть, не такие уж они и крутые.

Ушедший из «Зенита» Магомед Оздоев сделал на днях довольно искреннее признание в интервью: «Если ты хочешь обыгрывать “Челси”, “Ювентус” или “Лацио”, нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит “Зенит”, для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за € 100 млн, а у нас — за € 5 млн. Вопрос возможностей. Когда “Зенит” привозил многомиллионных Халка и Витселя, команда выходила из группы» (Sport24).

Действительно, даже Малком был всего лишь запасным в «Барселоне». А, например, Дугласа Сантоса — пожалуй, самого стабильного игрока «Зенита», петербургский клуб забирал из второй Бундеслиги. Печально, что даже средние для Европы легионеры заметно сильнее российских футболистов.

Мы слышим от некоторых игроков нашей национальной команды — они мечтают о Европе. Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Гамид Агаларов и прочие хотят проверить себя в топ-лигах. Но что ждёт уезжающих, показывает опыт Влашича и остальных.

Источник: РИА "Новости"

Мораль такова: если вы не талант калибра Халка или Вагнера Лава, не готовы доказывать, что способны стать крутыми в европейских топовых лигах — оставайтесь в России, где есть статус звезды и зарплата, которую вы вряд ли получите в Европе. Где вас любят болельщики, но при этом можно спокойно выйти на улицу после поражений. Где отпуск дают два раза в год по целому месяцу. В РПЛ жизнь успешного футболиста — малина. А еврокубки, надеемся, однажды вернутся.

Автор: Анатолий Романов

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь