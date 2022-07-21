Футболист «Крыльев Советов» Пиняев пропустит матч против «Зенита»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев не сыграет в матче второго тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе самарской команды.

20 июля врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил ТАСС, что игрок был отправлен на медобследование. В тот же день в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета.

— Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Пиняеву 17 лет, он перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 30 игр, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Пиняев является третьим в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионата России — он отличился 11 декабря в матче против «Рубина» (2:0) в возрасте 17 лет и 38 дней. Первое и второе места в этом списке занимают полузащитник Джано Ананидзе (17 лет и 8 дней, гол в ворота «Локомотива» в составе «Спартака») и нападающий Александр Салугин (17 лет и 27 дней, гол в ворота «Алании» в составе ЦСКА) соответственно.