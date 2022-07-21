«Надо отпустить всех легионеров». Аршавин уверен, что Россия долго будет без еврокубков

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».