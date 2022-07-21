«Зенит» подписал новый контракт с бразильским футболистом Венделом

ТАСС, 21 июля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заключил новый контракт с бразильским полузащитником Венделом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Зенита».

Венделу 24 года, он перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. Ранее он выступал за бразильский «Флуминенсе».

В составе «Зенита» Вендел провел 57 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. Бразилец стал автором первого гола в нынешнем сезоне чемпионата России, открыв счет в матче первого тура с «Химками» (1:1). В составе «Зенита» полузащитник дважды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.