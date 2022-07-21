В «Зените» рассказали о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Приобретение футболиста на позицию левого центрального защитника является последней целью петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Зенит» в летнее трансферное окно подписал контракты с центральным защитником Родриго и нападающим Матео Кассьеррой, которые ранее выступали за «Сочи», а также заключил соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. Также петербуржцы арендовали у бразильского «Коринтианса» вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник, — сказал Медведев. — Время до закрытия трансферного окна еще есть (в России оно закрывается 8 сентября — прим. ТАСС). Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем».