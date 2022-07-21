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13:19 (мск), источник: ТАСС

В «Зените» рассказали о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна

По словам генерального директора Александра Медведева, новый игрок может появиться на позиции левого центрального защитника.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Приобретение футболиста на позицию левого центрального защитника является последней целью петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Зенит» в летнее трансферное окно подписал контракты с центральным защитником Родриго и нападающим Матео Кассьеррой, которые ранее выступали за «Сочи», а также заключил соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. Также петербуржцы арендовали у бразильского «Коринтианса» вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник, — сказал Медведев. — Время до закрытия трансферного окна еще есть (в России оно закрывается 8 сентября — прим. ТАСС). Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем».

«Зенит» является действующим чемпионом России. В сезоне-2022/23 после первого тура петербуржцы занимают шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Во втором туре сине-бело-голубые дома встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые на данный момент занимают первую строчку.

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