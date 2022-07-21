В «Зените» рассказали о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна
По словам генерального директора Александра Медведева, новый игрок может появиться на позиции левого центрального защитника.
По словам генерального директора Александра Медведева, новый игрок может появиться на позиции левого центрального защитника.
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Приобретение футболиста на позицию левого центрального защитника является последней целью петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
«Зенит» в летнее трансферное окно подписал контракты с центральным защитником Родриго и нападающим Матео Кассьеррой, которые ранее выступали за «Сочи», а также заключил соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. Также петербуржцы арендовали у бразильского «Коринтианса» вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.
«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник, — сказал Медведев. — Время до закрытия трансферного окна еще есть (в России оно закрывается 8 сентября — прим. ТАСС). Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем».
«Зенит» является действующим чемпионом России. В сезоне-2022/23 после первого тура петербуржцы занимают шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Во втором туре сине-бело-голубые дома встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые на данный момент занимают первую строчку.