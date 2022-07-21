Футболист Вендел заявил, что хотел бы выступать за «Зенит» до конца карьеры

Текущие события
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Пайде
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Шкендия
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Копер
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Милсами
Футбол. Еврокубки
19:00
Лех
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
19:30
Судува
Виборг
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
Футбол. Еврокубки
21:30
Вележ
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Мура
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Астана
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Будучност
Футбол. Еврокубки
22:30
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:12 (мск), источник: ТАСС

Футболист Вендел заявил, что хотел бы выступать за «Зенит» до конца карьеры

Ранее полузащитник продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 21 июля. Бразильский полузащитник Вендел хотел бы провести всю оставшуюся часть карьеры в петербургском футбольном клубе «Зенит». Комментарий Вендела в четверг приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В четверг Вендел подписал новый контракт с «Зенитом» до окончания сезона-2026/27.

«Я счастлив продлить соглашение с “Зенитом” — клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Мотивация — выиграть как можно больше трофеев в футболке “Зенита” и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе», — сказал Вендел.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав восемь результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России.

 Советские чемпионы во время гастролей в Швейцарии решили попросить политического убежища, став "предателями"
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь