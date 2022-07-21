Футболист Вендел заявил, что хотел бы выступать за «Зенит» до конца карьеры
Ранее полузащитник продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27.
Ранее полузащитник продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27.
ТАСС, 21 июля. Бразильский полузащитник Вендел хотел бы провести всю оставшуюся часть карьеры в петербургском футбольном клубе «Зенит». Комментарий Вендела в четверг приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
В четверг Вендел подписал новый контракт с «Зенитом» до окончания сезона-2026/27.
«Я счастлив продлить соглашение с “Зенитом” — клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Мотивация — выиграть как можно больше трофеев в футболке “Зенита” и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе», — сказал Вендел.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав восемь результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России.