Футболист Вендел заявил, что хотел бы выступать за «Зенит» до конца карьеры

«Я счастлив продлить соглашение с “Зенитом” — клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Мотивация — выиграть как можно больше трофеев в футболке “Зенита” и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе», — сказал Вендел.