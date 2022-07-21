Большой разговор с Аршавиным — о бане России, проблемах «Зенита» и казино

«Рад был всех видеть, а вот играть — рад не со всеми»

— Сейчас все находятся под впечатлением от матча легенд «Зенита» против «Спартака». Любимые игроки начала нулевых, настоящая борьба, ваше легендарное празднование гола вместе с Кержаковым. Вам самому понравилось?

— Я был рад, что организовали такой матч. Был рад видеть всех ребят. Когда уходил из раздевалки, сказал: «Был рад всех видеть, а вот играть был рад не со всеми» (улыбается).

— Кого не видели дольше всех?

— Андрея Кобелева. Не видел его лет 10−15. Возможно, в последний раз встречались, когда он еще не тренировал.

— Когда вы начинали играть в «Зените», он был одним из лидеров, капитаном. Ориентировались на Кобелева?

— Да я, честно говоря, ни на кого особо не ориентировался. Хотя какие-то вещи наверняка позаимствовал.

— Игоря Денисова на такую игру вытащить нереально?

— Этим занимался Алексей Игонин. Он обзванивал всех ребят, приглашал и Гарика. Конечно, жаль, что его не было. Было бы здорово снова всем вместе собраться.

— Кого еще не хватало?

— Во-первых, я был рад всем, кто смог приехать. Конечно, было бы здорово, если бы сыграл Слава Малафеев, легионеры Ширл, Мареш и Крижанац. Ломбертс бы наверняка приехал, если бы была такая возможность.

— Первоначально звали Петржелу. Если бы он приехал, то было бы веселее?

— Конечно.

— У него по-прежнему веселый русский язык, собственный вариант русского. В какой момент вы начали его понимать на сто процентов?

— В принципе, сразу понимали. Многие слова в чешском языке выглядят смешно для нас, но смысл-то понятен. Проблемы в том, чтобы понять Петржелу, никогда не было.

«От Морозова попало за разговор по телефону»

— Самый ваш главный тренер в карьере?

— Хиддинк! И Адвокат. В общем, голландцы. Хотя Морозов тоже очень важный для меня тренер.

— Он был очень жестким?

— Конечно.

— В чем это выражалось?

— Мог напихать за что угодно. Мне один раз сильно попало за то, что говорил по телефону после матча: «Посмотрите на него, команда проиграла, а он уже по телефону болтает!».

— Жесткость тренера помогает молодым игрокам?

— Для нас это было нормально. Сейчас поколение меняется. Они более раскрепощенные. Если они столкнутся с таким отношением, то это будет претить. У меня и в дубле был тренер Лев Дмитриевич Бурчалкин. Он тоже был немягкий парень. Я попал под нормальные жернова.

— Кажется, все тренеры советской закалки были суровыми.

— Про Бескова говорят другое, что он был более мягкий и рассудительный. Я не жалею ни о чем. Все было нормально.

— Про «Зенит» начала 2000-х говорят, как про команду с дедовщиной. В чем она выражалась?

— Она была. На поле могли «напихать», могли после тренировки подойти. В быту были всякие мелочи. Ничего страшного — мы держались.

— Сейчас тоже могут на поле «напихать». Тот же Ловрен, например.

— «Напихать» и я мог, хоть и не был самым старым. Но все же понимают, чем дедовщина отличается от того, что кто-то просто «пихает» на поле.

— Постоянное давление.

— Ну да.

«Хочу в Дубай, чтобы ребятки загорели»

— В эту команду пришел человек из Европы — Петржела. Какие изменение стало главным шоком для вас?

— Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле. Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич такое предложил? У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию. На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали. Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.

— То есть история от Владислава Радимова про то, как полночи играли в казино, а потом вышли и победили 4:0 на выезде — это правда.

— Так и было. Мы вели себя раскрепощенно. Петржела поменял нам менталитет, сознание. Мы приезжали в сборную, а на нас смотрели как на инопланетян. Потом говорили, что Хиддинк принес что-то новое, но для тех, кто был в «Зените», ничего нового в этом подходе не было.

— Петржела рассказывал, что вы по первой тренировке могли понять, заиграет футболист или нет. Кто из иностранцев удивил больше всего?

— Поверьте мне, каждый футболист в команде сразу понимает, кого им привезли.

— Для болельщиков Ширл выглядел самым неказистым из всех чехов. Можно было представить, что он до 2010 года будет в «Зените», забьет «золотой» гол и выиграет Кубок УЕФА, будучи игроком основы?

— Мы тогда вообще не думали, что можем начать что-то выигрывать. Самым опытным и мастеровитым выглядел Павел Мареш. Он это и доказал. Горак был чемпионом Европы по юношам, Ширл тоже играл за чешскую «молодежку». Понятно, что Радек выглядел топорнее, но с другой стороны — он работяга. За счет этого и вылез. Самым слабым выглядел Гартиг. Он в самом деле мяч на ногу накалывал.

— Зато у Гартига всегда была сумасшедшая мотивация.

— Да, огромное желание. За счет старания и пытался взять.

— Сейчас у нас бразильский «Зенит», а когда вы играли, было много ребят из Чехии и Словакии. Они всегда держались отдельно?

— Понятно, что они первое время держались вместе, но со временем все перемешались. Бывало такое, что на тренировке пятерка чехов играла против пятерки русских и никто не говорил ни о каком национализме. Просто так случайно складывалось. Зарубы были только жестче!

— Известно, что когда приезжает иностранец, его сразу учат русскому мату. Чехам русский язык ближе, но каким-то новым ругательствам их учили?

— Специально никто никого не учил. Смеха ради просили сказать какие-то сложные русские слова. И не на поле, а скорее за столом в ресторане. А мат иностранцы учат потому, что часто слышат его на поле. Поэтому быстрее всего и схватывают (улыбается). Специально мату никто не учит.

«Вся структура нынешнего “Зенита” заложена Адвокатом»

— Есть мнение, что Адвокат превратил «Зенит» в команду европейского уровня. Речь только о гостиницах и самолетах или это нечто большее?

— Вся структура жизни, которая сейчас есть в «Зените», заложена Адвокатом. Он расписал, какие люди за что должны отвечать, где они должны быть и как надо устроить быт. С тех пор «Зенит» и живет по этим законам и правилам. Плюс он изменил наш менталитет так, что куда бы мы ни приезжали, всегда думали, что самые сильные.

— В 2008 году я купил юбилейную майку «Селтика», выпущенную к 50-летию победы в Кубке чемпионов. У шотландцев это единственный европейский трофей. Верите, что к 2058 году у «Зенита» будут победы в Европе, кроме тех, которых добилось ваше поколение? Что не придется выпускать юбилейные майки, как у «Селтика»?

— Пока трудно представить наши новые победы в еврокубках. Слишком уж далеко ушел европейский футбол в плане игры и в плане денег. Разница огромная. Она заметна даже между «Зенитом» и сильными европейскими клубами. На данный момент нам трудно что-то завоевать в Европе. Но все может измениться.

— Вы говорили, что при Петржеле и при Адвокате «Зенит» никого в Европе не боялся. Сейчас у российских клубов есть психологические проблемы в еврокубках?

— Во-первых, увеличилась разница в классе. Раньше «Зенит» мог позволить себе игроков примерно того же класса, что и гранды, а сейчас у них гораздо лучше финансовое положение. Хотя и в голове разница есть.

— Игорь Денисов говорит, что без успехов в Европе для «Зенита» каждый сезон — провальный. Слишком радикальное мнение?

— Как посмотреть. Что важнее — результат или игра? «Шериф» не вышел из группы, но как они играли! Для них это успех. Здесь должно быть много сочетаний. Нельзя все измерять только выходом в четвертьфинал или полуфинал. Хотя от «Зенита» мы все ждем большего в еврокубках. На мой взгляд, на данный момент команда не реализовывает свой потенциал.

— В 2007 и 2008 годах «Зенит» играл против команд, где было много игроков титульной национальности. Да, были сильные легионеры, но в «Марселе» в основном играли французы, в «Вильярреале» — испанцы, а в «Баварии» — немцы. Сейчас у «Челси» запросто может выйти один англичанин и 10 легионеров. У «ПСЖ» может быть один француз в составе — Мбаппе. В такой ситуации лимит сильно мешает?

— Лимит безусловно мешал. Сейчас его изменили. Это хороший шаг в правильную сторону, что разрешили заявлять больше иностранцев. Цены на игроков с российским паспортом упадут.

« Кравцов будет играть в сборной России»

— Возвращаясь к тому дару, про который говорил Петржела. Когда сейчас смотрите на детей из академии, видите нового Аршавина или Кержакова?

— Вижу сильных футболистов, которые могут сделать имя не хуже, чем у нас.

— Что им может помешать?

— Если говорить про тех ребят, которых я имею в виду, то это будет даже не их проблема, а проблема клуба, моя личная и других людей, которые за это отвечают.

— До недавнего времени на турниры в академию «Зенита» приезжали команды вроде юношеской «Барселоны». Они выглядели не сильнее петербургских воспитанников. Потом эти игроки вырастают. Разница появляется — «Барселона» борется за победу в Лиге чемпионов, а «Зенит» — за выход из группы. Почему так происходит?

— Трудно сказать. У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы он был, мы бы играли на уровне «Барселоны».

— Почти все воспитанники, которые сейчас играют в основе, уходили в другие команды — Чистяков играл даже в Армении, Кузяев был в «Ахмате», Сутормин в «Оренбурге», Круговой в «Уфе». Путь через аренды — это сейчас единственный вариант дорасти до «Зенита»?

— Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Кержакову. Собираюсь замучить Сергея Богдановича Семака, чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую.

— Сергей Семак говорит, что Кравцов станет в будущем ключевым игроком «Зенита». Он действительно может дорасти до уровня условного Вендела?

— По позиции он не Вендел. Кирилл — сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную.

— Сейчас ему лучше ждать своего часа в «Зените» или на время идти в другой клуб?

— Ему лучше уйти. Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, то он уйдет.

«Я был против того, чтобы идти на поводу у Лунева “

— Кто точно пробился в основу без аренд — это Даниил Одоевский. Вас называют чуть ли не главным его лоббистом. Верите, что он станет новым Малафеевым?

— Главный защитник Одоевского — это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в “Зенит”, подписал с ним контракт и поддерживает его. Моя позиция простая — в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги? У нас есть сильные Одоевский и Бязров. На данном этапе Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально. Есть вратарь Богдан Москвичев — основной в сборной по своему году. Худяков, который играет за “Локомотив”, по нашему мнению, хуже Москвичева. Почему тогда за “Зенит” не может играть Москвичев? Я бы тратил деньги только на Сафонова. Все остальные только разбавят нашу вратарскую бригаду.

Нам принадлежит еще Никита Гойло. В Петербурге хорошая школа вратарей. У нас работает тренер Андрей Михайлов, в СШОР здорово работал Алексей Поликанов. К сожалению, он умер в прошлом году. Не вижу проблем с вратарями. Есть Бабурин, есть Васютин, который играл в Швеции, есть Рудаков. Может, мы просто боимся и не готовы поставить 19-летнего вратаря? Но у меня меньше ответственности. Я могу вести себя смелее. Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари. Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь. Поэтому моя позиция такая. Я был против того, чтобы идти на поводу у Лунева, платить ему деньги, которые он хотел.

— Бязров вышел на замену в товарищеской игре с «Нижним Новгородом» и выиграл серию пенальти. Это та ментальная сила, о которой вы говорите?

— Не сказал бы, что пенальти — его сильная сторона. Хотя говорят, что Бязрова специально выпустили, потому что он хорошо отбивал их на тренировках. У меня нет возможности следить за ними в основе. Но когда он работал с дублем, я за ним наблюдал. Это идет еще из моей карьеры — вижу, что вратарь встает в рамку, у меня мяч за штрафной, сразу понимаю, сложно будет ему забить или нет. Это главная моя оценка.

— Инстинктивно понимаете?

— По ощущениям. Помню, мы играли против сборной Италии с Буффоном перед Евро-2012. Бьешь ему из штрафной. Кажется, что ударил опасно. Потом это долетает к Буффону и вся эта якобы опасность растворяется. Так же и Акинфеев. Его первая игра за молодежную сборную, перед матчем отрабатываем удары и сразу понимаем — чтобы забить ему, надо ударить идеально по точности и по силе. Когда футболист начинает так делать, то он будет бить по центру и медленнее. Когда ты завязан на перфекционизм, все получается хуже. Почему я про Буффона вспомнил — в той игре у нас в первом тайме было много моментов, но счет 0:0. Выходим на второй тайм и видим, что у итальянцев замена вратаря. Я говорю: «Керж, сейчас забьешь». И точно, три им накидали. Сужу просто по ощущениям, пока меня это не подводило. С Бязровым именно такие ощущения.

— У «Спартака» играл Даниил Денисов. Насколько я понимаю, он из СШОР «Зенит», а не из академии. Не обидно, что петербуржцы играют за конкурента?

— Обидно, когда ребята уезжают в другой город. Есть такой же Смелов, 2005 года рождения, которого я уговаривал остаться. Были и другие футболисты. Но то, что футбольная школа СШОР «Зенит» нацелена на то, чтобы футболисты уезжали из Петербурга, меня это не радует. Это городская проблема. Город вкладывает деньги, а игроки идут не в «Зенит». Плохо, что город смотрит на это сквозь пальцы. Хотя директор этой школы (Евгений Шейнин) — человек, который 20 лет помогает мне в жизни.

« Керж , как ты кого-то обыгрываешь с такими трупами?»

— Вас удивляет, что Александр Кержаков остался без работы после такого сезона в «Нижнем Новгороде»?

— Он оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход — не совсем спортивное решение.

— Он переживает из-за этого?

— Безусловно. Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили, остался ли он в «Нижнем». Он сказал, что ушел. На этом все. Но я думаю, что переживает. Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было все не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика.

— Когда он брал «Нижний Новгород», все думали, что это гарантированное последнее место — слабый состав плюс тренер без опыта РПЛ. А вы верили в него?

— Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?» Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шел на 10−12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.

— Еще одна важная тема этого лета — Кубок РПЛ. Я правильно понимаю, что вопросов к игровой сути турнира не было? Сомнения только в финансовой части?

— Финансовая составляющая хромает. Плюс все жалуются на закрытые аэропорты на юге. Плюс у «Оренбурга» до 1 сентября полоса закрыта на реконструкцию. Логистика, финансы и тайминг — вот основные вопросы. Если делать такой турнир, то надо заниматься этим заранее. Нужно готовиться к нему на следующий год.

— Схема изменений в Кубке России — это такой компромисс. Взяли все рациональное из Кубка лиги, но используют в другом турнире.

— В данной ситуации я за изменение формата Кубка России. Правда Максим Львович (Митрофанов) что-то наворотил с системами — первая, вторая, третья, подвальная и так далее. Я бы сделал все немножко проще — как в Лиге чемпионов. Просто поделил 32 команды на 8 групп.

— В Кубок России хотят запустить две команды из медиафутбола. Нормальная идея?

— В Англии вообще в Кубке играют все подряд. Хорошая инициатива. Сейчас Медиалига на подъеме, это молодая аудитория. Мне кажется, это правильно.

— Быстров то ли шутил, то ли серьезно говорил, что Погребняк собирает команду для медиафутбола.

— Да, Пога собирает команду. Я тоже буду заявлен.

— Готовы сыграть в Кубке России?

— По-моему, команда Погребняка не будет претендовать на Кубок. А чтобы я сыграл в Медиалиге, должно случиться что-то экстраординарное.

— Для посещения матчей Кубка еще не требовался Fan ID. Какое у вас отношение к его введению?

— Это очень дискуссионный вопрос. До декабря «Газпром Арену» можно посещать и без паспорта болельщика, поэтому жду болельщиков на трибунах и мощной поддержки для «Зенита».

— В следующем году мы сможем вернуться в еврокубки?

— Думаю, нет. Я ставлю на то, что самый ранний вариант — 2025 год.

— Англичане вернулись после еврокубкового бана с того, что «Манчестер Юнайтед» взял Кубок кубков. Сербы со сплошных поражений. Даже «Партизан» получил 0:5 в Загребе. Как вернемся мы?

— Мне кажется, что-то промежуточное. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим.

— Как удерживать лучших легионеров без еврокубков? Только деньгами?

— По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.

Блиц

— Главная ассоциация с Юрием Морозовым?

— Великий тренер.

— С Властимилом Петржелой?

— Тренер-весельчак.

— С Диком Адвокатом?

— Угрюмый.

— С Гусом Хиддинком?

— Рубаха-парень.

— С Арсеном Венгером?

— Профессор.

— Самый памятный матч за «Зенит»?

— Чемпионская игра в Раменском.

— Следующее чемпионство с «Зенитом» было уже не таким?

— В следующий раз я выиграл уже в 2012 году. И то, по большому счету, его выиграли за меня. Я приехал поправить форму. Для меня главные победы — первое чемпионство и Кубок УЕФА. Даже Суперкубок — не то. Мысли были совсем не о Суперкубке. Я даже в первом тайме не играл. Выиграла команда, а не я.

— Первое чемпионство важнее, чем Кубок УЕФА?

— По эмоциям — да. Это было лучше всего.