Большой разговор с Аршавиным — о бане России, проблемах «Зенита» и казино

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува
Виборг
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зиря
Маккаби Тель-Авив
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
Эльфсборг
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копер
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ФК Македония
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
Футбол. Еврокубки
21:30
Вележ
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Мура
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Астана
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Будучност
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
22:30
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большой разговор с Аршавиным — о бане России, проблемах «Зенита» и казино

Самый яркий российский футболист XXI века, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал РИА Новости о разносе за телефонный разговор от Юрия Морозова, походах в казино при Властимиле Петржеле и нюансах своей работы в клубной академии.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Рад был всех видеть, а вот играть — рад не со всеми»

— Сейчас все находятся под впечатлением от матча легенд «Зенита» против «Спартака». Любимые игроки начала нулевых, настоящая борьба, ваше легендарное празднование гола вместе с Кержаковым. Вам самому понравилось?

— Я был рад, что организовали такой матч. Был рад видеть всех ребят. Когда уходил из раздевалки, сказал: «Был рад всех видеть, а вот играть был рад не со всеми» (улыбается).

Источник: РИА "Новости"

— Кого не видели дольше всех?

— Андрея Кобелева. Не видел его лет 10−15. Возможно, в последний раз встречались, когда он еще не тренировал.

— Когда вы начинали играть в «Зените», он был одним из лидеров, капитаном. Ориентировались на Кобелева?

— Да я, честно говоря, ни на кого особо не ориентировался. Хотя какие-то вещи наверняка позаимствовал.

— Игоря Денисова на такую игру вытащить нереально?

— Этим занимался Алексей Игонин. Он обзванивал всех ребят, приглашал и Гарика. Конечно, жаль, что его не было. Было бы здорово снова всем вместе собраться.

— Кого еще не хватало?

— Во-первых, я был рад всем, кто смог приехать. Конечно, было бы здорово, если бы сыграл Слава Малафеев, легионеры Ширл, Мареш и Крижанац. Ломбертс бы наверняка приехал, если бы была такая возможность.

— Первоначально звали Петржелу. Если бы он приехал, то было бы веселее?

— Конечно.

— У него по-прежнему веселый русский язык, собственный вариант русского. В какой момент вы начали его понимать на сто процентов?

— В принципе, сразу понимали. Многие слова в чешском языке выглядят смешно для нас, но смысл-то понятен. Проблемы в том, чтобы понять Петржелу, никогда не было.

Источник: РИА "Новости"

«От Морозова попало за разговор по телефону»

— Самый ваш главный тренер в карьере?

— Хиддинк! И Адвокат. В общем, голландцы. Хотя Морозов тоже очень важный для меня тренер.

— Он был очень жестким?

— Конечно.

— В чем это выражалось?

— Мог напихать за что угодно. Мне один раз сильно попало за то, что говорил по телефону после матча: «Посмотрите на него, команда проиграла, а он уже по телефону болтает!».

— Жесткость тренера помогает молодым игрокам?

— Для нас это было нормально. Сейчас поколение меняется. Они более раскрепощенные. Если они столкнутся с таким отношением, то это будет претить. У меня и в дубле был тренер Лев Дмитриевич Бурчалкин. Он тоже был немягкий парень. Я попал под нормальные жернова.

— Кажется, все тренеры советской закалки были суровыми.

— Про Бескова говорят другое, что он был более мягкий и рассудительный. Я не жалею ни о чем. Все было нормально.

— Про «Зенит» начала 2000-х говорят, как про команду с дедовщиной. В чем она выражалась?

— Она была. На поле могли «напихать», могли после тренировки подойти. В быту были всякие мелочи. Ничего страшного — мы держались.

— Сейчас тоже могут на поле «напихать». Тот же Ловрен, например.

— «Напихать» и я мог, хоть и не был самым старым. Но все же понимают, чем дедовщина отличается от того, что кто-то просто «пихает» на поле.

— Постоянное давление.

— Ну да.

«Хочу в Дубай, чтобы ребятки загорели»

— В эту команду пришел человек из Европы — Петржела. Какие изменение стало главным шоком для вас?

— Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле. Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич такое предложил? У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию. На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали. Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.

— То есть история от Владислава Радимова про то, как полночи играли в казино, а потом вышли и победили 4:0 на выезде — это правда.

— Так и было. Мы вели себя раскрепощенно. Петржела поменял нам менталитет, сознание. Мы приезжали в сборную, а на нас смотрели как на инопланетян. Потом говорили, что Хиддинк принес что-то новое, но для тех, кто был в «Зените», ничего нового в этом подходе не было.

Источник: РИА "Новости"

— Петржела рассказывал, что вы по первой тренировке могли понять, заиграет футболист или нет. Кто из иностранцев удивил больше всего?

— Поверьте мне, каждый футболист в команде сразу понимает, кого им привезли.

— Для болельщиков Ширл выглядел самым неказистым из всех чехов. Можно было представить, что он до 2010 года будет в «Зените», забьет «золотой» гол и выиграет Кубок УЕФА, будучи игроком основы?

— Мы тогда вообще не думали, что можем начать что-то выигрывать. Самым опытным и мастеровитым выглядел Павел Мареш. Он это и доказал. Горак был чемпионом Европы по юношам, Ширл тоже играл за чешскую «молодежку». Понятно, что Радек выглядел топорнее, но с другой стороны — он работяга. За счет этого и вылез. Самым слабым выглядел Гартиг. Он в самом деле мяч на ногу накалывал.

— Зато у Гартига всегда была сумасшедшая мотивация.

— Да, огромное желание. За счет старания и пытался взять.

— Сейчас у нас бразильский «Зенит», а когда вы играли, было много ребят из Чехии и Словакии. Они всегда держались отдельно?

— Понятно, что они первое время держались вместе, но со временем все перемешались. Бывало такое, что на тренировке пятерка чехов играла против пятерки русских и никто не говорил ни о каком национализме. Просто так случайно складывалось. Зарубы были только жестче!

— Известно, что когда приезжает иностранец, его сразу учат русскому мату. Чехам русский язык ближе, но каким-то новым ругательствам их учили?

— Специально никто никого не учил. Смеха ради просили сказать какие-то сложные русские слова. И не на поле, а скорее за столом в ресторане. А мат иностранцы учат потому, что часто слышат его на поле. Поэтому быстрее всего и схватывают (улыбается). Специально мату никто не учит.

«Вся структура нынешнего “Зенита” заложена Адвокатом»

— Есть мнение, что Адвокат превратил «Зенит» в команду европейского уровня. Речь только о гостиницах и самолетах или это нечто большее?

— Вся структура жизни, которая сейчас есть в «Зените», заложена Адвокатом. Он расписал, какие люди за что должны отвечать, где они должны быть и как надо устроить быт. С тех пор «Зенит» и живет по этим законам и правилам. Плюс он изменил наш менталитет так, что куда бы мы ни приезжали, всегда думали, что самые сильные.

— В 2008 году я купил юбилейную майку «Селтика», выпущенную к 50-летию победы в Кубке чемпионов. У шотландцев это единственный европейский трофей. Верите, что к 2058 году у «Зенита» будут победы в Европе, кроме тех, которых добилось ваше поколение? Что не придется выпускать юбилейные майки, как у «Селтика»?

— Пока трудно представить наши новые победы в еврокубках. Слишком уж далеко ушел европейский футбол в плане игры и в плане денег. Разница огромная. Она заметна даже между «Зенитом» и сильными европейскими клубами. На данный момент нам трудно что-то завоевать в Европе. Но все может измениться.

— Вы говорили, что при Петржеле и при Адвокате «Зенит» никого в Европе не боялся. Сейчас у российских клубов есть психологические проблемы в еврокубках?

— Во-первых, увеличилась разница в классе. Раньше «Зенит» мог позволить себе игроков примерно того же класса, что и гранды, а сейчас у них гораздо лучше финансовое положение. Хотя и в голове разница есть.

Читайте также
Семак: у нас не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может

— Игорь Денисов говорит, что без успехов в Европе для «Зенита» каждый сезон — провальный. Слишком радикальное мнение?

— Как посмотреть. Что важнее — результат или игра? «Шериф» не вышел из группы, но как они играли! Для них это успех. Здесь должно быть много сочетаний. Нельзя все измерять только выходом в четвертьфинал или полуфинал. Хотя от «Зенита» мы все ждем большего в еврокубках. На мой взгляд, на данный момент команда не реализовывает свой потенциал.

— В 2007 и 2008 годах «Зенит» играл против команд, где было много игроков титульной национальности. Да, были сильные легионеры, но в «Марселе» в основном играли французы, в «Вильярреале» — испанцы, а в «Баварии» — немцы. Сейчас у «Челси» запросто может выйти один англичанин и 10 легионеров. У «ПСЖ» может быть один француз в составе — Мбаппе. В такой ситуации лимит сильно мешает?

— Лимит безусловно мешал. Сейчас его изменили. Это хороший шаг в правильную сторону, что разрешили заявлять больше иностранцев. Цены на игроков с российским паспортом упадут.

«Кравцов будет играть в сборной России»

— Возвращаясь к тому дару, про который говорил Петржела. Когда сейчас смотрите на детей из академии, видите нового Аршавина или Кержакова?

— Вижу сильных футболистов, которые могут сделать имя не хуже, чем у нас.

— Что им может помешать?

— Если говорить про тех ребят, которых я имею в виду, то это будет даже не их проблема, а проблема клуба, моя личная и других людей, которые за это отвечают.

— До недавнего времени на турниры в академию «Зенита» приезжали команды вроде юношеской «Барселоны». Они выглядели не сильнее петербургских воспитанников. Потом эти игроки вырастают. Разница появляется — «Барселона» борется за победу в Лиге чемпионов, а «Зенит» — за выход из группы. Почему так происходит?

— Трудно сказать. У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы он был, мы бы играли на уровне «Барселоны».

— Почти все воспитанники, которые сейчас играют в основе, уходили в другие команды — Чистяков играл даже в Армении, Кузяев был в «Ахмате», Сутормин в «Оренбурге», Круговой в «Уфе». Путь через аренды — это сейчас единственный вариант дорасти до «Зенита»?

— Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Кержакову. Собираюсь замучить Сергея Богдановича Семака, чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую.

Читайте также
Вендел остается. «Зенит» показывает, как обходить правило ФИФА

— Сергей Семак говорит, что Кравцов станет в будущем ключевым игроком «Зенита». Он действительно может дорасти до уровня условного Вендела?

— По позиции он не Вендел. Кирилл — сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную.

— Сейчас ему лучше ждать своего часа в «Зените» или на время идти в другой клуб?

— Ему лучше уйти. Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, то он уйдет.

«Я был против того, чтобы идти на поводу у Лунева

— Кто точно пробился в основу без аренд — это Даниил Одоевский. Вас называют чуть ли не главным его лоббистом. Верите, что он станет новым Малафеевым?

— Главный защитник Одоевского — это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в “Зенит”, подписал с ним контракт и поддерживает его. Моя позиция простая — в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги? У нас есть сильные Одоевский и Бязров. На данном этапе Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально. Есть вратарь Богдан Москвичев — основной в сборной по своему году. Худяков, который играет за “Локомотив”, по нашему мнению, хуже Москвичева. Почему тогда за “Зенит” не может играть Москвичев? Я бы тратил деньги только на Сафонова. Все остальные только разбавят нашу вратарскую бригаду.

Нам принадлежит еще Никита Гойло. В Петербурге хорошая школа вратарей. У нас работает тренер Андрей Михайлов, в СШОР здорово работал Алексей Поликанов. К сожалению, он умер в прошлом году. Не вижу проблем с вратарями. Есть Бабурин, есть Васютин, который играл в Швеции, есть Рудаков. Может, мы просто боимся и не готовы поставить 19-летнего вратаря? Но у меня меньше ответственности. Я могу вести себя смелее. Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари. Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь. Поэтому моя позиция такая. Я был против того, чтобы идти на поводу у Лунева, платить ему деньги, которые он хотел.

Читайте также
Новичок «Зенита» Иван Куарезма рассказал, почему носит русское имя

— Бязров вышел на замену в товарищеской игре с «Нижним Новгородом» и выиграл серию пенальти. Это та ментальная сила, о которой вы говорите?

— Не сказал бы, что пенальти — его сильная сторона. Хотя говорят, что Бязрова специально выпустили, потому что он хорошо отбивал их на тренировках. У меня нет возможности следить за ними в основе. Но когда он работал с дублем, я за ним наблюдал. Это идет еще из моей карьеры — вижу, что вратарь встает в рамку, у меня мяч за штрафной, сразу понимаю, сложно будет ему забить или нет. Это главная моя оценка.

— Инстинктивно понимаете?

— По ощущениям. Помню, мы играли против сборной Италии с Буффоном перед Евро-2012. Бьешь ему из штрафной. Кажется, что ударил опасно. Потом это долетает к Буффону и вся эта якобы опасность растворяется. Так же и Акинфеев. Его первая игра за молодежную сборную, перед матчем отрабатываем удары и сразу понимаем — чтобы забить ему, надо ударить идеально по точности и по силе. Когда футболист начинает так делать, то он будет бить по центру и медленнее. Когда ты завязан на перфекционизм, все получается хуже. Почему я про Буффона вспомнил — в той игре у нас в первом тайме было много моментов, но счет 0:0. Выходим на второй тайм и видим, что у итальянцев замена вратаря. Я говорю: «Керж, сейчас забьешь». И точно, три им накидали. Сужу просто по ощущениям, пока меня это не подводило. С Бязровым именно такие ощущения.

— У «Спартака» играл Даниил Денисов. Насколько я понимаю, он из СШОР «Зенит», а не из академии. Не обидно, что петербуржцы играют за конкурента?

— Обидно, когда ребята уезжают в другой город. Есть такой же Смелов, 2005 года рождения, которого я уговаривал остаться. Были и другие футболисты. Но то, что футбольная школа СШОР «Зенит» нацелена на то, чтобы футболисты уезжали из Петербурга, меня это не радует. Это городская проблема. Город вкладывает деньги, а игроки идут не в «Зенит». Плохо, что город смотрит на это сквозь пальцы. Хотя директор этой школы (Евгений Шейнин) — человек, который 20 лет помогает мне в жизни.

«Керж, как ты кого-то обыгрываешь с такими трупами?»

— Вас удивляет, что Александр Кержаков остался без работы после такого сезона в «Нижнем Новгороде»?

— Он оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход — не совсем спортивное решение.

— Он переживает из-за этого?

— Безусловно. Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили, остался ли он в «Нижнем». Он сказал, что ушел. На этом все. Но я думаю, что переживает. Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было все не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика.

— Когда он брал «Нижний Новгород», все думали, что это гарантированное последнее место — слабый состав плюс тренер без опыта РПЛ. А вы верили в него?

— Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?» Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шел на 10−12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.

Читайте также
«На поле все умел»: игрок сборной России спился и стал сборщиком макулатуры

— Еще одна важная тема этого лета — Кубок РПЛ. Я правильно понимаю, что вопросов к игровой сути турнира не было? Сомнения только в финансовой части?

— Финансовая составляющая хромает. Плюс все жалуются на закрытые аэропорты на юге. Плюс у «Оренбурга» до 1 сентября полоса закрыта на реконструкцию. Логистика, финансы и тайминг — вот основные вопросы. Если делать такой турнир, то надо заниматься этим заранее. Нужно готовиться к нему на следующий год.

— Схема изменений в Кубке России — это такой компромисс. Взяли все рациональное из Кубка лиги, но используют в другом турнире.

— В данной ситуации я за изменение формата Кубка России. Правда Максим Львович (Митрофанов) что-то наворотил с системами — первая, вторая, третья, подвальная и так далее. Я бы сделал все немножко проще — как в Лиге чемпионов. Просто поделил 32 команды на 8 групп.

— В Кубок России хотят запустить две команды из медиафутбола. Нормальная идея?

— В Англии вообще в Кубке играют все подряд. Хорошая инициатива. Сейчас Медиалига на подъеме, это молодая аудитория. Мне кажется, это правильно.

— Быстров то ли шутил, то ли серьезно говорил, что Погребняк собирает команду для медиафутбола.

— Да, Пога собирает команду. Я тоже буду заявлен.

— Готовы сыграть в Кубке России?

— По-моему, команда Погребняка не будет претендовать на Кубок. А чтобы я сыграл в Медиалиге, должно случиться что-то экстраординарное.

— Для посещения матчей Кубка еще не требовался Fan ID. Какое у вас отношение к его введению?

— Это очень дискуссионный вопрос. До декабря «Газпром Арену» можно посещать и без паспорта болельщика, поэтому жду болельщиков на трибунах и мощной поддержки для «Зенита».

Читайте также
Отреклись в «Валенсии» и не ждут в РПЛ: почему герой ЧМ никому не нужен

— В следующем году мы сможем вернуться в еврокубки?

— Думаю, нет. Я ставлю на то, что самый ранний вариант — 2025 год.

— Англичане вернулись после еврокубкового бана с того, что «Манчестер Юнайтед» взял Кубок кубков. Сербы со сплошных поражений. Даже «Партизан» получил 0:5 в Загребе. Как вернемся мы?

— Мне кажется, что-то промежуточное. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим.

— Как удерживать лучших легионеров без еврокубков? Только деньгами?

— По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.

Блиц

— Главная ассоциация с Юрием Морозовым?

— Великий тренер.

— С Властимилом Петржелой?

— Тренер-весельчак.

— С Диком Адвокатом?

— Угрюмый.

— С Гусом Хиддинком?

— Рубаха-парень.

— С Арсеном Венгером?

— Профессор.

— Самый памятный матч за «Зенит»?

— Чемпионская игра в Раменском.

— Следующее чемпионство с «Зенитом» было уже не таким?

— В следующий раз я выиграл уже в 2012 году. И то, по большому счету, его выиграли за меня. Я приехал поправить форму. Для меня главные победы — первое чемпионство и Кубок УЕФА. Даже Суперкубок — не то. Мысли были совсем не о Суперкубке. Я даже в первом тайме не играл. Выиграла команда, а не я.

— Первое чемпионство важнее, чем Кубок УЕФА?

— По эмоциям — да. Это было лучше всего.

Сергей Яременко

 Подстава из США. Россиянка осталась без золота с лучшим результатом в мире
Как Запад хочет 'украсть' российских хоккеистов
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь