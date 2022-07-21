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15:44 (мск), источник: ТАСС

Футболисту Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс

20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футболисту самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

20 июля врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил ТАСС, что игрок был отправлен на медобследование. В тот же день в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета.

«Сегодня в клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста “Крыльев Советов” Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», — говорится в заявлении пресс-службы.

Пиняеву 17 лет, он перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 30 игр, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Пиняев является третьим в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионата России — он отличился 11 декабря в матче против «Рубина» (2:0) в возрасте 17 лет и 38 дней. Первое и второе места в этом списке занимают полузащитник Джано Ананидзе (17 лет и 8 дней, гол в ворота «Локомотива» в составе «Спартака») и нападающий Александр Салугин (17 лет и 27 дней, гол в ворота «Алании» в составе ЦСКА) соответственно.

«Крылья Советов» после первого тура занимают первое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав три очка. Во втором туре самарцы в Санкт-Петербурге 22 июля сыграют с действующим чемпионом России «Зенитом», который в настоящее время с одним очком располагается на шестой строчке. Начало игры — 20:00 мск.

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