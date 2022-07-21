Вратарь «Рубина» Медведев вернулся в «Ростов»

Медведев перешел в «Ростов» на правах свободного агента. «Рубин» расторг соглашение с футболистом по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за казанцев с августа 2020 года.

Медведев уже играл за «Ростов» с февраля 2016 года по июль 2017 года. В составе команды он установил рекорд по продолжительности сухой серии в РПЛ: в сезоне-2016/17 голкипер не пропускал на протяжении 952 минут.