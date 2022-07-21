Вендел остается. «Зенит» показывает, как обходить правило ФИФА

Умение договариваться

В июне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами до лета 2023 года. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал это и кражей, и грабежом, и ограблением. И он абсолютно прав: мировые футбольные власти фактически узаконили воровство. Недовольны, кстати, не только у нас: на днях гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин резко раскритиковал ФИФА, а сам клуб собирается подать на нее в суд.

К новой реальности никто не был готов. Но, к счастью, пессимистичные прогнозы не сбываются — массово легионеры не покидают РПЛ, хотя точечных потерь хватает: Эджуке, Ларссон, Бальбуэна, Крыховяк и так далее.

«Зенит» тоже пострадал, но смог извлечь относительную выгоду: Юри Алберто не расторг контракт, а ушел в аренду, причем взамен «Коринтианс» на год отдал сине-бело-голубым двух футболистов обоймы, да еще и с правом выкупа. Потери все равно ощутимы, ведь Алберто обошелся «Зениту» дорого, да и по уровню превосходит как Ивана, так и Густаво Мантуана. Однако это все равно уникальный случай: пока больше никто из российских клубов, потерявших легионеров, не смог договориться о встречной аренде сразу двух футболистов.

Конечно, в переходе Мантуана и Ивана есть и агентский след. Их интересы представляет фирма Elenko Sports, которая также работает с Малкомом и Клаудиньо. Очевидно, что подобным ходом «Зенит» еще и гарантировал сохранение двух бразильских лидеров. Обычно засилье клиентов одного агентства в клубе негативно сказывается на команде, но в данном случае это разумный шаг.

«Хочу здесь играть до конца карьеры»

Однако Вендел работает с совершенно другими людьми, и уговорить его остаться было сложно. А интерес к нему был стойкий: «Фламенго» выходил на представителей Вендела и собирался переманить полузащитника к себе. Еще пару недель назад шансы «Зенита» сохранить системообразующего футболиста были не очень высоки. Но клуб сделал ответный шаг — предложил Венделу новый контракт.

Это было неожиданно, так как прошлое соглашение бразильца истекало летом 2025-го. За три года до истечения договора новые предлагают редко, и понятно, что в прежних условиях «Зенит» не стал бы форсировать ситуацию. Но здесь был единственный выход. Во-первых, договариваться с «Фламенго» о встречной аренде было бы намного сложнее (клиентов Elenko Sports там нет). Во-вторых, Вендел намного более важен «Зениту», чем Юри Алберто, — хавбек идеально связывает линии и лучше всех в лиге умеет продвигать мяч в середине поля. Если без бразильского нападающего сине-бело-голубые могут обойтись (есть Кассьерра и Сергеев), то адекватной альтернативы Венделу на рынке просто невозможно сейчас найти.

Переговоры завершились хеппи-эндом. Несомненно, хавбек получил повышение зарплаты. По моей информации, «Зенит» еще и переоформил контракт так, чтобы минимизировать риски от внезапного ухода Вендела. А самого бразильца прописанные в соглашении условия мотивируют играть как можно дольше. Довольны все: и клуб, и агенты, и сам футболист. После подписания контракта Вендел вообще объявил, что готов всю жизнь играть в Петербурге:

«Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о “Зените”. И только в нем хотел играть. Я хотел бы проводить здесь максимальное количество времени и носить футболку “Зенита” до конца карьеры».

Что если бан продлят?

Чемпионы России сохранили очень ценный актив: Вендел был востребован за рубежом, он не затерялся бы ни в одном клубе «большой пятерки», играющем в Лиге Европы. Однако умение вести переговоры и, разумеется, наличие денег позволили «Зениту» выйти из ситуации победителем.

Смущает лишь одно. Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин на днях предположил в интервью РИА «Новостям», что наши клубы вернут в еврокубки не раньше 2025 года. Он же считает, что всех легионеров следует отпустить и сделать ставку на своих. Его логика понятна: зачем продлевать того же Вендела, если «Зенит» и без него останется фаворитом всех внутренних турниров?

Но пока бан действует лишь один сезон, и клуб подобным шагом показывает, что оптимистично смотрит в будущее. Именно поэтому «Зенит» яростно пытается сохранить боевой состав, да еще и расширяет его — так, будто уже осенью предстоят игры в Лиге чемпионов.