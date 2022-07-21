«Фейеноорд» после аренды сможет выкупить Шиманьского у «Динамо» за € 10 млн плюс бонусы

Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува
Виборг
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зиря
Маккаби Тель-Авив
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
Эльфсборг
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копер
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ФК Македония
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
Футбол. Еврокубки
21:30
Вележ
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Мура
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Астана
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Будучност
Футбол. Еврокубки
22:30
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фейеноорд» после аренды сможет выкупить Шиманьского у «Динамо» за € 10 млн плюс бонусы

Нидерландский «Фейеноорд» после аренды сможет выкупить полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского, сообщает в соцсетях польский журналист Себастьян Сташевски.

Динамо
ФейеноордПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, если роттердамская команда захочет оставить у себя хавбека после истечения арендного соглашения, она заплатит бело-голубым € 10 млн. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.

Ранее стало известно, что «Фейеноорд» на год арендует 23-летнего футболиста у «Динамо». В ближайшее время Шиманьски должен прибыть в Нидерланды.

Напомним, Себастьян не вернулся в срок в расположение «Динамо». Клуб сообщил, что руководство команды дало поляку дополнительные дни отдыха. Контракт Шиманьского с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года.

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь