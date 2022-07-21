«Фейеноорд» после аренды сможет выкупить Шиманьского у «Динамо» за € 10 млн плюс бонусы

По информации источника, если роттердамская команда захочет оставить у себя хавбека после истечения арендного соглашения, она заплатит бело-голубым € 10 млн. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.

Ранее стало известно, что «Фейеноорд» на год арендует 23-летнего футболиста у «Динамо». В ближайшее время Шиманьски должен прибыть в Нидерланды.