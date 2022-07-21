Росгвардия задержала мужчину, снимавшего тренировку «Зенита» с квадрокоптера
В Петербурге задержали мужчину, снимавшего тренировку футбольной команды с квадрокоптера.
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В Петербурге задержали мужчину, снимавшего тренировку футбольной команды с квадрокоптера.
Мужчина запустил беспилотный летательный аппарат в Удельном парке, неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова. Уточняется, что речь идет о базе «Зенита».
Персонал базы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, заметив беспилотник. К объекту прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали человека, управлявшего квадрокоптером. Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.