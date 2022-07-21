«Локомотив» объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева
Московский «Локомотив» объявил о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева. Сообщение опубликовано на сайте железнодорожников.
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Московский «Локомотив» объявил о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева. Сообщение опубликовано на сайте железнодорожников.
«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — заявил Игнатьев.
Контракт с форвардом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на два года. В новом для себя клубе Игнатьев будет выступать под номером «9».