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18:18 (мск), источник: Life.ru

«Локомотив» объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева

Московский «Локомотив» объявил о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева. Сообщение опубликовано на сайте железнодорожников.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — заявил Игнатьев.

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на два года. В новом для себя клубе Игнатьев будет выступать под номером «9».

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