«Локомотив» объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева

«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — заявил Игнатьев.

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на два года. В новом для себя клубе Игнатьев будет выступать под номером «9».