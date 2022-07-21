В «Зените» подтвердили, что полузащитник Кравцов перейдёт в «Сочи»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Влазния
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
БАТЭ
Коньяспор
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ракув
Астана
30
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
32
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
10
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
51
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
31
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
20
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
21
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
41
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
04
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Судува
Виборг
01
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
11
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
03
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Стяуа
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Маккаби Тель-Авив
03
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Лиллестрем
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Эльфсборг
41
Футбол. Еврокубки
19:00
Копер
Вадуц
01
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Милсами
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Лех
Динамо Бт
50
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Пайде
00
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Шкендия
12
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зените» подтвердили, что полузащитник Кравцов перейдёт в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Кирилл Кравцов продолжит карьеру в «Сочи».

Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это правда, “Зенит” согласовал переход Кирилла Кравцова в “Сочи”, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что хавбек подпишет четырёхлетний контракт с сочинской командой. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, Кравцов является воспитанником «Зенита». Кирилл начал минувший сезон в составе сине-бело-голубых, но потом перешёл на правах аренды в «Нижний Новгород». Всего в сезоне-2021/2022 Кравцов 28 раз появился на поле во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь