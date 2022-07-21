Хавбеку «Крыльев» Пиняеву требуется операция. У футболиста диагностирован пневмоторакс

«Мы знакомы и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернется. Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили. В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее», — сказала Новик в эфире Матч Премьер.