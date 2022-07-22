Александр Кержаков: В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского

1 Кто в первом туре РПЛ вас особенно восхитил?

— Сказать, что кто-то прямо потряс воображение, было бы преувеличением. Понравилось, как стартовали «Крылья». Одержали волевую победу в Оренбурге, забили четыре мяча. Молодцы! В то же время не будем забывать, что противостоял самарцам новичок премьер-лиги.

Самых добрых слов заслуживает и «Факел», едва не одолевший на выезде «Краснодар». И по качеству игры, и по количеству моментов гости были ближе к победе. Но яркое начало еще ничего не гарантирует. Пока набрано всего лишь очко. Если следующие матчи команда проведет неудачно, ничью с «Краснодаром» сразу забудут.

2 Все уверены в очередном чемпионстве «Зенита». Вы тоже? Или ничья с «Химками» насторожила?

— Неожиданный результат. Правда, зная, как умеет мотивировать своих футболистов Сергей Юран, было нетрудно предположить, что мальчиками для битья они не станут. Начал-то «Зенит» матч очень мощно, к двадцатой минуте, думаю, уже никто не сомневался в его победе. Однако «Химки» выдержали натиск и во втором тайме переломили игру.

Тем не менее «Зенит» по-прежнему фаворит. Сегодня в России ему объективно нет равных по уровню исполнителей и глубине состава. Даже не представляю, что может помешать клубу стать чемпионом в пятый раз подряд.

3 Плюсы «Зенита» знают все. А какие у него минусы?

— Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. И «Спартак» в Суперкубке не раз убегал в быстрые атаки, спокойно вскрывая защиту «Зенита». И «Химки» неплохо разыгрывали мяч, создав в общей сложности голевых моментов даже больше, чем соперник.

Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b013829111948297dff5" data-vnd="b013829111948297dff5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b013829111948297dff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

4 В команде теперь семь бразильцев. Не многовато?

— Многовато! В теории. А на практике исключительно результат покажет, правильное это решение или нет. Если «Зенит» при яркой игре снова станет чемпионом, никто не будет акцентировать внимание на бразильцах. Ну, а в случае неудачи сразу начнутся разговоры, мол, зачем столько привезли…

5 Михаил, ваш младший брат, обмолвился в интервью, что в конце сезона подумывал о завершении карьеры. Вы были среди тех, кто его отговаривал?

— Скажу честно — я не знал, что у брата были такие мысли, со мной эту тему не обсуждал. Впрочем, парень он взрослый, рассудительный, сам отвечает за свои поступки. Зачем мне его отговаривать или к чему-то принуждать?

Я рад, что Миша в итоге остался в «Зените». Мне кажется, он сделал правильный выбор. Как и клуб, который предложил продлить контракт еще на сезон. Уверен, опыт и мастерство брата помогут «Зениту».

6 Сейчас Михаил там вновь на вторых ролях. А первый номер — юный Одоевский.

— На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки…

7 Из юношеской сборной России, которую вы тренировали до осени 2020-го, сегодня на виду только Руслан Литвинов и Данила Прохин?

— Почему? А Хлусевич и Иосифов? Один теперь в «Спартаке», второй — в «Вильярреале». Ботнарь — вратарь «Торпедо». Сильянова «Локомотив» снова отдал в аренду «Ростову». Летом в «Нижний Новгород» перешли Корнюшин, Агапов и Севикян. Вызывал я на сборы и Славу Литвинова из «Краснодара», и Хубулова, который на днях перебрался из «Алании» в «Крылья»… Здорово, что многие ребята 2001 года рождения востребованы в РПЛ и ФНЛ. Кто-то уже воспользовался шансом, а у кого-то еще все впереди.

8 Вы в курсе, что Руслан Литвинов окончил школу с золотой медалью?

— Разумеется. Помню, как отпускал его со сборов сдавать ЕГЭ… В той команде Руслан выделялся с первого дня. Мастерством, отношением к делу, человеческими качествами. Неслучайно именно он был капитаном сборной. Надеюсь, в ближайшее время станет твердым игроком спартаковской основы.

Литвинов — универсал. У меня сначала играл опорного хавбека. Потом мы перешли на схему с тремя защитниками, и я доверил ему позицию правого центрального, где тоже был полезен. Вот и в «Спартаке» его используют то здесь, то там. Ничего удивительного. Футбольный интеллект позволяет Литвинову хорошо ориентироваться на поле, с первым пасом порядок.

Кстати, футболисту, поигравшему в опорной зоне, освоиться в центре обороны не так уж сложно. Вот обратный переход — уже риск. Потому что у центрхава, получающего мяч, на принятие решений очень мало времени. У защитника его чуть больше, можно спокойно начать атаку.

9 Как вам «Спартак» имени Абаскаля?

— Испанец выстраивает игру так, как привык. Два центральных защитника. Контроль мяча. Мы видим, что теперь его не выносят абы куда, а разыгрывают от ворот. Это базовые вещи, которые бросаются в глаза. Но пока у «Спартака» не все получается. Тот же «Зенит» за счет скорости его фактически разорвал.

Ну, а матч в Грозном лишний раз показал, что на поле все решают личности. Вот вышел Мозес на замену в концовке — и не только забил роскошный гол, но и сразу добавил команде скорости. Если наберет форму и никуда не уедет, у «Спартака» будет больше креатива в атаке.

Конечно, многое зависит еще и от Промеса, которому Абаскаль пока ищет место на поле. Что в нынешней схеме весьма непросто. В матче с «Ахматом» голландца было слишком много. Наверное, хотел поскорее забить первый гол в сезоне, оттого и перетягивал одеяло на себя. А в каких-то эпизодах вообще оказывался там, где не должен находиться. Но это взгляд со стороны. Я же не знаю, какое задание дал ему Абаскаль.

Любому тренеру необходимо время, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Поверьте, даже за год команду не создашь. Нужно минимум два сезона. Тогда игроки уже привыкнут к новым требованиям, а ты методом проб и ошибок начнешь понимать, кто полезнее на той или иной позиции.

Если руководство в тебя верит и готово ждать — супер! Но многим не хватает терпения, хотят результат здесь и сейчас. В «Спартаке» регулярно срабатывает второй вариант. Поэтому Абаскалю будет тяжело.

10 Во вторник похоронили Георгия Ярцева, с которым вы работали в сборной. Какая его фраза до сих пор в ушах?

— Смерть Ярцева для всех стала шоком. Совсем недавно мы виделись в Петербурге на матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», тепло поговорили. В тот момент беды ничто не предвещало. Не хочу повторять, как он прокомментировал ситуацию, связанную с моим уходом из «Нижнего Новгорода». Если вкратце — Ярцев кипел от негодования. И добавил: «Постарайся обойтись без больших пауз в тренерской карьере. Надо работать! Я за тобой слежу, радуюсь твоим успехам…» Мне было очень приятно услышать эти слова.

Георгия Александровича я всегда уважал. Это был настоящий русский мужик. Открытый, честный, добрый. Вот разговариваешь с ним — и чувствуешь, что искренне переживает не только за судьбу команды, но и за каждого игрока. Пропускает все через себя.

А фраза… Да в сборной постоянно перлы выдавал. Когда мы выходили на Евро-2004, Ярцев после каждого удачного матча говорил: «Вы свалились в люк с дерьмом. Но сейчас крышечку чуть-чуть приоткрыли, темечко уже видно». Или, бывало, на разборах скажет: «Смотри, вот здесь ты ошибся. А представляешь, что было бы дальше? Обостряем, пасуем, забиваем. И шагаем к центру поля в соплях и поцелуях». Или: «Вот если бы сюда отдал — это что, не момент? Да это же моментище!» Образно мыслил: «Смешались в кучу кони и люди, мухи и котлеты…».

11 Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук описал вас тремя словами: «Фартовый. Раскрепощенный. Нацеленный». Как вам определения?

— Фартовый? Не согласен! Особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне мы пять матчей проиграли на последних минутах. Да и вообще избегаю таких слов, как «фарт», «везение», «удача». Футбол — это огромный труд. Игроков, тренеров, административного штаба и всех-всех, кто имеет отношение к команде.

Идем дальше. Нацеленный? Вот тут в точку! Что касается раскрепощенности, то со стороны виднее. В «Нижнем» я действительно не чувствовал скованности, зажатости. Но и наигранности в моем поведении не было. В любой ситуации стараюсь оставаться самим собой.

12 Вы найдете три слова, чтобы честно охарактеризовать себя?

— Целеустремленный. Трудолюбивый. И, надеюсь, справедливый.

13 Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Жена посоветовала. Я прислушался и не пожалел. Книжка замечательная. Если не читали — рекомендую.

14 Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Безусловно. Кирпич — кто? Вор! А значит, его место в тюрьме. Вот про Деточкина так не скажу. Да, он тоже нарушал закон. Но машины-то угонял у жуликов, продавал, а деньги переводил в детские дома. Так что тут как в финале картины: «Он, конечно, виноват. Но он… Не виноват!».

15 Три «не люблю» на ваш выбор.

— Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет — нужно просто заглушить в себе страхи. А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов.