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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

«СЭ» поговорил с форвардом, который заканчивал прошлый сезон в «Базеле».

ЦСКА
Базель
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Источник: РИА "Новости"

Этим летом Федор Чалов вернулся из Швейцарии и стал первым выбором Владимира Федотова в атаке ЦСКА. Корреспонденты «СЭ» встретились с нападающим на базе в Ватутинках и узнали, как в «Базеле» Чалов ездил за продуктами в другую страну, зачем Абаскаль водил футболистов на картинг, обиделся ли Дзюба на шутку Федора в сериале и почему каждый российский футболист должен поиграть в Европе.

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«За продуктами ездил в Германию. Там молоко — 1,5 евро, а в Швейцарии — 4!»

— Ты совсем недавно вернулся из Швейцарии. С какими мыслями уезжал?

— В тот момент я понимал, что играть [в ЦСКА] не буду. А для моего будущего это было необходимо. Начали искать команды, Россию не рассматривали. Было несколько вариантов, лучшим оказался «Базель».

— Писали, что тебя звала «Венеция».

— Еще что-то было про «Гранаду» и французский клуб. Но, если честно, конкретики не знаю.

— Почему не рассматривал Россию?

— Мне это не было интересно. Выпала возможность поиграть в Европе — я ей воспользовался.

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— Удивился, что после не самых удачных сезонов на тебя был спрос в Европе?

— Ну, сказать, что я был прямо сильно удивлен? — точно нет… Думаю, команды, которые меня рассматривали, знали мои сильные стороны. И брали именно за счет них.

— 30 июня закончилось арендное соглашение с «Базелем». У нас сложилось впечатление, что ты хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Россию. Это так?

— Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там — еврокубки… Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался. И что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

— После твоего ухода пресс-служба «Базеля» заявляла, что пытаются тебя вернуть. Сейчас эта история закрыта? У них еще есть желание?

— Это нужно спрашивать у «Базеля» и, в первую очередь, у ЦСКА.

— Ты сказал про Европу. Это тот незакрытый гештальт с Англией?

— Нет. После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей — там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку.

Источник: РИА "Новости"

— Что делал в Швейцарии в свободное время?

— Когда были выходные, мы ездили по стране. Посещали разные озера, которые смотрели во всяких YouTube-каналах о путешествиях. Когда смотришь все на видео, думаешь: ну, это просто красивая картинка… Но вживую все оказывается гораздо круче! Очень классные виды, я был в шоке.

— Место, которое тебя больше всего поразило?

— В Люцерне есть один отель — посмотрите у меня в Telegram-канале, там нереально красиво! Везде сумасшедшие виды. Просто класс! Единственное, от Базеля надо ехать до всех мест часа три… С другой стороны, три часа — и ты в Альпах. Спустился, еще час проехал на машине (ее предоставил клуб), и ты уже совсем в другой Швейцарии.

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— В Швейцарии огромные штрафы за превышение скорости.

— Знаете, там вообще не хочется гонять. Все спокойно ездят — без агрессии, как у нас. В Москве, пока доедешь до базы, с ума можно сойти успеть!

— Но то, что Швейцария — одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

— Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2−3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии — 1,5. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека — не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще.

— К чему сложнее всего было привыкнуть в Швейцарии?

— Наверное, к языку: почти все разговаривают на немецком и французском. Но на самом деле адаптация прошла довольно легко, потому что в команде хорошо приняли. Потом с ребятами здесь пообщался — все говорят, что в Европе у футболистов адаптация проходит легче, чем в России. Не знаю почему.

— Ты в раздевалке включал трек: «Ауфф, выкатывается со дворов».

— Это не я ставил, а они мне! Они же знают русские песни из TikTok. Я обалдел, когда впервые услышал! Еще в тренажерном зале как-то включили музыку, под которую Хабиб на бои выходил. Слов никто не знал, но все подпевали. Хабиба там, конечно, все очень любят. И Хасбика, ха-ха!

«Что мне сказать об Абаскале? При нем в “Базеле” я перестал играть»

— Как вообще стал возможным вариант с арендой в «Базеле» — благодаря агенту Кристиану Эмиле?

— Ну, да, благодаря ему. Не думаю, что у нас сейчас любой футболист может легко найти вариант с арендой в европейский клуб без подобной экспертизы. Во всяком случае, я такого пока не встречал. У Шапи получилось. Кто еще?

— Алексей Березуцкий говорил, что тебе нужно было сменить обстановку. Ты сам это понимал?

— Я понимал, что мне нужно играть. Единственным вариантом уйти была аренда — очевидно, что осуществить трансфер было очень сложно.

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— Твоя реакция, когда в конечном счете появился вариант с «Базелем»? Хотелось в более статусный клуб?

— Было несколько вариантов, но, взвесив каждый, решили — это лучший. На тот момент «Базель» занимал второе место в чемпионате. Команда атакующая, оттуда ушел нападающий. Честно, я долго не думал. И, естественно, пошел на понижение зарплаты.

— Дмитрий Шнякин сказал, что ты пошел на понижение в два раза на эти полгода.

— Да, но в тот момент я не думал о деньгах, потому что понимал: мне нужно играть, а вариант с «Базелем» очень хороший. Решил рискнуть, хотя для меня это не было риском. Понимал, что все делаю правильно.

— Ты переехал первого февраля. С какими трудностями пришлось столкнуться после 24-го?

— Тяжелый момент. В команде меня поддержали. В клубе тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации — стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с понимаем отнеслись, отстранили от всех интервью.

Там же еще была история с игрой против киевского «Динамо». Мы вместе с клубом решили, что тоже не стоит накалять обстановку. Мало ли что.

Знаю, много говорили о русофобии… Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было.

— Когда карточки перестали работать, тебя это как-то коснулось?

— У меня вся зарплата была на российской карточке. Приходилось занимать у друга — он сейчас играет в «Зальцбурге». Мы как раз рядом жили — он без проблем помог. Я ему еще, правда, не вернул, потому что так и не знаю, как перекинуть деньги.

— Ну и ладно уже.

— Нет-нет, при встрече обязательно верну, ха-ха!

— Герман Ткаченко после твоего приезда в Россию сказал: «Да его не вернут в “Базель”, у швейцарцев запрет на русских игроков».

— Там не на русских игроков запрет, как я понял. А запрет на проведение сделок с российскими клубами. То есть если бы ты был свободным агентом, то, мне кажется, спокойно можно было бы [подписать контракт].

— Ты обалдел, когда «Спартак» назначил Гильермо Абаскаля, который тренировал тебя в «Базеле»?

— Я очень удивился.

— На тот момент ты был чуть ли не единственным человеком в России, который знал, кто это.

— Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке».

— Он как-то объяснил, почему ты перестал играть?

— У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера.

— То есть он тебя не видел в основе, и все?

— Получается так.

— А аргументация: просто не вписываешься в его концепцию?

— Просто такое решение было: перед игрой объявляют состав, меня в нем нет.

— В «Спартаке» он первым делом запретил матерные слова и устроил что-то вроде спартакиады. В «Базеле» были такие же требования?

— У нас он вроде ничего такого не запрещал. Что касается игр и спартакиад, то это тимбилдинг — такое везде и очень часто встречается. Такие вещи сплачивают команду. Например, в «Базеле» мы еще на картинг ходили.

— Летом вы еще в парк аттракционов еще ездили.

— Это уже было с другим тренером. Тимбилдинг — интересная история, потому что показывает, как ведут себя футболисты в непривычной обстановке.

— Кто-то открылся по-новому?

— Это я оставлю в тайне. Все по-разному раскрываются.

Источник: РИА "Новости"

— Ты так говоришь, будто вы ходили грабить банк, а не в парк аттракционов.

— Да это не про парк. Ну, например, ты видишь, что на поле кто-то максимально жесткий чувак, который постоянно кричит. А потом видишь, как он боится пойти на горку в парке аттракционов.

— Артем Ребров рассказывал, что Абаскаль называет оператора «Спартака» «Чалов», потому что его зовут Федя.

— Это мне сказал еще Никита Чернов. Мы с ним общались по поводу всего, он как раз мне писал и спрашивал про Абаскаля, а потом рассказал историю про оператора. Говорит: «Абаскаль его называет “Чалов”.

«Каждый раз слышу, что меня надломил сорвавшийся трансфер в “Кристал Пэлас”. И каждый раз отвечаю: нет!»

— Каково вернуться в РПЛ после Швейцарии? У тебя есть ощущения, что ты перезагрузился и стал играть раскованнее?

— В какой-то степени да. В Швейцарии я стал более уверенным, научился определенным игровым моментам. Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы.

— В чем конкретно ты прибавил?

— Не хочу говорить. Давайте посмотрим на поле.

— Окей, что тебя смущает в твоей игре? Над чем ты работаешь?

— Сейчас меня ничего не смущает. Плохо, что меня раньше что-то беспокоило.

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— То есть это психология?

— Да. Сейчас я уверен в себе и своих силах. Просто выхожу на поле и получаю удовольствие.

— Это аренда в Швейцарии так сказалась? Или что-то еще?

— Все вместе. В Швейцарии я увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Считаю, каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое.

— В какой момент ты потерял уверенность? В сезоне-2018/19 ты выдал роскошный сезон, стал лучшим бомбардиром. Когда что-то сломалось?

— Не знаю, к себе отношения я не менял, продолжал работать. Может быть, были какие-то микротравмы, но в голове ничего не поменялось. Возможно, ко мне по-другому начали относиться, по-другому готовиться.

— Самая популярная версия: тебя надломил сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас».

— Каждый раз я это слушаю, каждый раз говорю всем: нет! Я так не считаю. Понятное дело, что я хотел бы там поиграть. И хочу. Но ко всему в жизни отношусь так: все, что ни делается, — все к лучшему.

— Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер сорвался?

— Отчасти понимаю, но не могу это рассказать. Я хотел там играть.

— По одной из версий, так как в тот момент в ЦСКА менялся владелец, клубу нужно было сохранить все свои активы.

— Таких деталей я не знаю. Давайте так, когда случаются такие ситуации, ты думаешь: отказались они от трансфера — окей, я же не поменялся, продолжаю так же упорно работать. Значит, в следующее трансферное окно придет предложение лучше.

— Есть еще версия, что руководство посчитало — через год ты будешь стоить еще дороже.

— Получается так, да.

— И финальное. Говорили, что руководство посчитало — если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?

— У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе!

— У тебя нетипичное мышление для российского футболиста. У всех позиция такая: если уезжать в Европу, то в хороший клуб из топ-5.

— Так думают те, кто не был в этом мире, скажем так. Давайте спросим любого легионера, который играет в России: поехал бы он в «Кристал Пэлас»? Крал уехал, Влашич (в «Вест Хэм»). Плохо, что ли? Мне кажется, сказка. Конечно, одно дело, когда ты играешь, другое — когда сидишь. Но я считаю, что в любом случае пробовать надо. Вернуться всегда успеешь.

— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?

— В нынешней, конечно, нет.

— С Владимиром Федотовым вы этот вопрос не поднимали?

— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

Источник: РИА "Новости"

— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?

— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа.

«Самое частое наказание у Федотова — “коридор”. Он нам доверяет, а мы не страдаем фигней»

— Расскажи, в чем особенность Федотова?

— Каждый тренер в его штабе знает, за что отвечает, все вовлечены в процесс. Идет очень интересная работа на тренировках. Каждому игроку постоянно что-то подсказывают, какие-то моменты корректируют. Сейчас интересно работать. Мы понимаем, что нам есть куда стремиться. ЦСКА хочет играть в доминирующий футбол.

— Какие у него требования в быту? Гончаренко, например, штрафовал за включенный звук телефона во время теории, у Карпина есть ограничения по весу и сахару в питании.

— Каких-то необычных требований нет, во всяком случае не было вопиющих случаев. Конечно, кто-то может опоздать на теорию или на командный завтрак, но все относятся к этому с пониманием. Самое частое наказание — «коридор». Федотов нам доверяет, мы стараемся оправдывать эти ожидания. Не страдаем какой-то фигней.

— У нас Федотов ассоциируется с добрым дядечкой — он может накричать или напихать?

— Конечно. Такое бывает, но всегда по делу. Думаю, если бы он не мог напихать, таких хороших результатов он бы не достиг.

— Тебе уже пихал?

— Думаю, все впереди.

Источник: РИА "Новости"

— Когда ты вернулся, не было ощущения, что попал в новую команду? За полгода в ЦСКА появилось много новичков, сменился тренерский штаб.

— Ну, нет, я спокойно влился. К тому же наш костяк остался. Я приехал домой.

— ЦСКА критиковали за низкую результативность в предсезонных матчах. И тут вы в первом туре обновляете рекорд по ударам к перерыву…

— Мы постоянно тренируем новые вещи, корректируем свои ошибки. Хотим прогрессировать. Это самое важное! Понимаем, что мы уже не молодые футболисты. Говорят, что должны быть костяком. Но когда ты играешь в футбол, ты об этом не задумываешься. Ты хочешь совершать на поле лучшие действия. Пока что самое важное — правильно готовиться и восстанавливаться. И, конечно, обойтись без травм. Посмотрим, что будет дальше. У нас впереди много времени — надеюсь, добьемся своих целей.

— Ты упомянул микротравмы — задумывался, с чем они могли быть связаны?

— Не знаю, правда. Постоянно такое бывает! Возможно, в тот момент это были последствия коронавируса. Мы же все пропустили 3−4 месяца…

— Ты активно увлекся геймингом — это могло повлиять?

— Да я же играю чисто по фану. Мы иногда собираемся, условно, впятером: поиграть и пообщаться. Но в 23.00 все выключаем и ложимся спать. На следующий день тренировка. Такого, что на пять часов засядем, нет.

Источник: РИА "Новости"

— То есть кроме коронавируса версий нет?

— Не знаю, честно. Может быть, надо было по-другому готовиться, нанимать персонального тренера. Кстати, после этого я начал больше заниматься в тренажерном зале. Взял персонального тренера, который сотрудничает со многими спортсменами. Занимаюсь с ним уже больше года.

— С питанием он тоже тебе помогает?

— С питанием у меня нет особых проблем. Сейчас я в хорошей физической форме.

— Персональный тренер — это же дорого.

— Не дороже здоровья. У всех тренеров по-разному. Я по связям договорился, ха-ха.

«Черчесов говорил, что я не вызываюсь в сборную, так как забиваю “Уфе” и “Уралу”? Потом я забил “Реалу”, но ничего не поменялось»

— Недавно ты снялся в сериале «Детективное агентство Мухича». Как так вышло?

— Мы приехали на тренировку, и Алексей Владимирович [Березуцкий] сказал, что нужно выбрать человека, который поедет на съемки. После занятия он подошел ко мне: «Поезжай ты». Я не представлял, что за съемки. И вообще не ожидал, что это сериал!

Мне дали текст, который надо было выучить. Но самое сложное — когда вокруг тебя много людей, все готовятся. А потом говорят: «Все вышли из кадра!» И ты остаешься один. Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться.

— По сценарию тебе нужно было жестко пошутить над Дзюбой: «Идиот, который в нужный момент творит чудеса? Типа как Дзюба?» Артем не обиделся?

— Это же роль! Как на такое можно обидеться?

— А когда ты с ним последний раз разговаривал?

— В сборной, наверное. Слушайте, у человека хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что, я буду менять текст?

— Каково смотреть на себя в кадре?

— Я это не люблю, мне сложно быть перед камерами. Ты либо теряешь лицо, либо теряешь мысль.

— Снялся бы еще раз в фильме или сериале?

— Пока что хочется поиграть в футбол.

Источник: РИА "Новости"

— Финальная тема: давай вернемся на пару лет назад, когда Станислав Черчесов сказал про «золотой актив». Тогда ты говорил, что не хочешь это комментировать. Очевидно, потому, что Черчесов тренировал сборную. Что ты думаешь о той ситуации сейчас?

— Ничего не поменялось. Считаю, у каждого человека может быть свое мнение. А у каждого тренера — свое видение игры. Совершенно точно я на это не обиделся. Хоть и не согласен. Но никакой обиды точно нет. Возможно, он хотел через свою интерпретацию таким образом подстегнуть. Но я из этого, наоборот, вынес только позитив. Потом же вышла песня у L One. А я хет-трик оформил — прямо как в песне!

— Все тренеры в твоей карьере тебя хвалили. Черчесов был первым, кто публично тебя раскритиковал.

— Опять же, у каждого свое видение игры, футболистов. Я всегда выкладываюсь на сто процентов. Всегда отдаюсь тренировочному процессу, игре.

— Просто это не было спонтанной эмоцией: ты много забивал, а он тебя не вызывал. И говорил не под запись: «Что вы меня спрашиваете про Чалова? Вы же видите, он забивает “Уралу” и “Уфе”.

— Ну, хорошо. А потом я забил “Реалу”, но ничего не поменялось… Давайте так: все что не делается — все к лучшему, а там время покажет.

Авторы: Севастиан Терлецкий, Леонид Волотко

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