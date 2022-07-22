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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вендел рассказал о мечте играть за «Фламенго» и переговорах с бразильским клубом

Полузащитник «Зенита» Вендел признался, что мечтает играть за «Фламенго».

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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе игрок продлил контракта с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Я был очень рад услышать об интересе “Фламенго”. Любому, кто знает меня, известно, что у меня есть мечта играть за клуб, и я очень уважаю его болельщиков. Последние несколько дней были напряженными. Мои агенты приезжали в Россию, и мы до предела разговаривали, чтобы выбрать путь для продолжения моей карьеры.

В наше время появляется много новостей, которые на самом деле не соответствуют действительности. У нас был контакт с “Фламенго” и другими командами в Европе, но теперь мы убеждены, что нужно продолжать мое путешествие в Санкт-Петербурге», — цитирует O Dia Вендела.

«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года.

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