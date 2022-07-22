Вендел рассказал о мечте играть за «Фламенго» и переговорах с бразильским клубом

«Я был очень рад услышать об интересе “Фламенго”. Любому, кто знает меня, известно, что у меня есть мечта играть за клуб, и я очень уважаю его болельщиков. Последние несколько дней были напряженными. Мои агенты приезжали в Россию, и мы до предела разговаривали, чтобы выбрать путь для продолжения моей карьеры.



В наше время появляется много новостей, которые на самом деле не соответствуют действительности. У нас был контакт с “Фламенго” и другими командами в Европе, но теперь мы убеждены, что нужно продолжать мое путешествие в Санкт-Петербурге», — цитирует O Dia Вендела.