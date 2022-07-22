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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Тетрадзе: о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских — ни слова

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о том, что не так много российских футболистов сегодня играет за рубежом.

Монако
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Источник: Reuters

«Головин — да, в своё время уехал, когда у “Монако” был российский владелец. Он заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но, опять-таки, о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских — ни слова.

В 1990-е не просто подписывали контракты и сидели — все играли! А теперь только болтовня в прессе: Иванова хотят “Манчестер Сити”, “Реал”, “Барселона”. Но по факту почти все так и заканчивают в российском чемпионате. Нужно делать выводы: почему нас не хотят и не приглашают в Европу? Нужно поднимать детский, молодёжный футбол, растить личности. Сейчас идеальный момент для этого», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В бытность игроком Тетрадзе выступал за московское «Динамо», владикавказскую «Аланию», итальянскую «Рому», греческий ПАОК, махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». Позже тренировал «Анжи», нижегородскую «Волгу» и другие команды.

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