Тетрадзе: о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских — ни слова

«Головин — да, в своё время уехал, когда у “Монако” был российский владелец. Он заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но, опять-таки, о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских — ни слова.



В 1990-е не просто подписывали контракты и сидели — все играли! А теперь только болтовня в прессе: Иванова хотят “Манчестер Сити”, “Реал”, “Барселона”. Но по факту почти все так и заканчивают в российском чемпионате. Нужно делать выводы: почему нас не хотят и не приглашают в Европу? Нужно поднимать детский, молодёжный футбол, растить личности. Сейчас идеальный момент для этого», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.