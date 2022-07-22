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11:34 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос»

ЦСКА заблокировал переход бразильского защитника Марио Фернандеса в «Сантос».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб надеялся подписать 31-летнего правого защитника, однако ЦСКА выступил против перехода игрока.

Контракт бразильца с ЦСКА приостановлен с мая — тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Зная, что Фернандес не играет за ЦСКА, «Сантос» вступил в переговоры с игроком. Они продвигались быстро, а Марио выразил желание перейти в «Сантос».

Чтобы это произошло, Фернандесу нужно было разорвать контракт с ЦСКА, но клуб не пошел на этот шаг и заблокировал переход. В последние часы переговоры между Марио и «Сантосом» прекратились, и клуб сосредоточился на других целях.

Срок контракта Марио с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Напомним, в мае Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру.

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