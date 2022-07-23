ЦСКА — «Сочи»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

ЦСКА заслужил хорошие оценки за первый в новом сезоне РПЛ матч против «Урала» — со скидкой на уровень соперника, которому, видимо, вновь сулит борьба за выживание. Все межсезонье армейцев критиковали за невыразительную игру в нападении, а они взяли и обрушили на екатеринбуржцев лавину атак — 24 удара по воротам, из них 8 в створ. Если бы не принадлежащий ЦСКА вратарь Илья Помазун, счет был бы намного крупнее, чем 2:0. Теперь соперник значительно более серьезный, но плюс в том, что главный тренер красно-синих Владимир Федотов знает его лучше всех, ведь это его бывшая команда.

Сочинцы тоже взяли в 1-м туре полновесные 3 очка, немного помучившись с новичком «Торпедо», но ни на секунду не позволив усомниться в своем превосходстве (3:1). Южане хорошо себя чувствуют в столице, это была их третья подряд победа в официальных матчах над московскими командами, и намерены продолжить серию. В конце прошлого сезона сочинцы, еще с Федотовым, обыграли ЦСКА в столице на классе (1:0), а вот отпустив главного тренера к конкуренту, тут же и уступили ему в предсезонном турнире (1:2).

На что ставить

Составы соперников за лето заметно обновились, но если у армейцев это в основном одни потери, то сочинцы постарались, как могли, заменить ушедших игроков основы новичками. В нападении ЦСКА теперь снова солирует Федор Смолов, а у «Сочи» место ушедшего в «Зенит» Матео Кассьерры занял Владислав Сарвели из «Крыльев». Обе команды дисциплинированно проводят последние матчи и выглядят равными по силам.

История очных встреч тоже демонстрирует паритет: в 8 матчах ЦСКА и «Сочи» одержали по три победы, а две игры завершились вничью. Эксперты расходятся во мнениях: кто-то уверен в триумфе Федотова в матче с клубом, который он недавно возглавлял, а кто-то считает, что подопечные Вадима Гаранина и на этот раз не проиграют в Москве. Имеет смысл рассчитывать на равное противостояние, в котором команды могут так и не выявить победителя. Смелая, но амбициозная ставка на ничью в БК Olimpbet может увеличить сумму в 3.48 раза. Более надежный вариант учитывает, что «Сочи» почти всегда играет результативно, а ЦСКА создал огромное количество моментов в предыдущем матче и готов продолжить в том же духе. На «обе забьют» БК Olimpbet дает коэффициент 1.71.

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