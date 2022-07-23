«Краснодар» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Дебютный матч «Спартака» при испанце Абаскале вышел, как и ожидалось, сложным. Молодой тренер еще только пробует разные схемы и разные сочетания игроков в стартовом составе. В Грозном у красно-белых в атаке вышли одновременно Промес с Зиньковским плюс Николсон (вместо Соболева). Оба легионера пока не в оптимальной форме, упустили свои моменты. Но больше всех гостей подвел Рыбус, схвативший две желтые карточки в одном эпизоде практически на ровном месте. То, что «Спартак» во втором тайме в меньшинстве создавал угрозы у чужих ворот и смог в итоге сравнять счет, это достижение подопечных Абаскаля. И, конечно, большое мастерство Мозеса, показавшего, как надо бить с лета. После матча, правда, все обсуждения традиционно свелись к оценке судей, не поставивших пенальти (тут большинство согласилось с арбитрами) и не удаливших позже Шелию за отмашку ногой (а вот тут к ним есть вопросы).

«Краснодар» в первом туре принимал «Факел», и многие посчитали, что «быки» дома спокойно разберутся с новичком лиги. Команда Галицкого здорово финишировала в прошлом сезоне — даже без легионеров краснодарская молодежь стала четвертой. Теперь же вернулись Кордоба, Рамирес и Шапи, из ЦСКА пришел Ахметов. Но стабильности «быкам» пока не хватает. Они вели 2:1 и к перерыву могли забить еще и с пенальти, но Кордоба промахнулся с «точки» — кстати, в третий раз подряд. Во втором же тайме «Краснодар» не только позволил «Факелу» отыграться, но мог и уступить, если бы не блестящая игра вратаря Сафонова. Кажется, самую молодую команду РПЛ будет и дальше так лихорадить — по крайней мере в ближайших турах. Интересно, что оба гола «Краснодар» забил дальними ударами, они выручали «быков» еще этой весной.

На что ставить

В плане результатов и «Спартак», и «Краснодар» сейчас непредсказуемы. У «быков» неопытный центр обороны и хорошая атака — при такой конфигурации состава они часто будут выдавать голевые матчи. Особенно на своем стадионе, здесь мы и раньше мы часто видели зрелищные битвы. У красно-белых нападение — тоже сильнейшая линия в команде. Пока с реализацией туго, но рано или поздно форвардов прорвет. Тем более, на ноль шансов сыграть мало, чтобы победить, надо забивать больше, чем соперник. В 5 из последних 6 личных встреч «Спартака» с «Краснодаром» было забито 3 гола и больше, причем во всех 5 матчах отличались обе команды. Поставить на тотал больше 2,5 и обе забьют можно за 1,98 — такой коэффициент дает БК Olimpbet.

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