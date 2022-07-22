СМИ сообщают об уходе легионера «Динамо» во «Фламенго»

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.

Варела перешел в «Динамо» из датского «Копенгагена» летом 2021 года. Соглашение с игроком было заключено до конца июня 2023 года. В составе «бело-голубых» он провел 48 матчей. 29-летний футболист сыграл весь матч против «Ростова» (1:1) в рамках первого тура Российской премьер-лиги 17 июля.