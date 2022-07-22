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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщают об уходе легионера «Динамо» во «Фламенго»

Уругвайский футболист московского «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время перейдет в бразильский «Фламенго», сообщает журналист ESPN Хуан Аранго в Twitter.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.

Ранее парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» и полнил состав бразильского клуба «Коринтианс».

Варела перешел в «Динамо» из датского «Копенгагена» летом 2021 года. Соглашение с игроком было заключено до конца июня 2023 года. В составе «бело-голубых» он провел 48 матчей. 29-летний футболист сыграл весь матч против «Ростова» (1:1) в рамках первого тура Российской премьер-лиги 17 июля.

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