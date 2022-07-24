«Локомотив» — «Ростов»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Досада — пожалуй, так можно обозначить эмоции болельщиков «Локомотива» и «Ростова» после матчей 1-го тура. Это ж надо было «Локо» умудриться две трети матча против «Пари НН» играя в большинстве, ведя в счете, нанеся 26 ударов по воротам соперника, довольствоваться ничьей. Пропущенный «Ростовом» от «Динамо» гол Валерий Карпин после игры назвал «детским садом». В ответ желто-синим, имея игровое преимущество, удалось забить лишь раз, хотя у соперника на поле был единственный номинальный центральный защитник, и тому 20 лет. Так что обеим командам было над чем поработать на этой неделе.

Явного фаворита в матче букмекеры не видят. Шансы «Локомотива» оцениваются чуть выше, видимо, просто потому что железнодорожники вновь играют на своем стадионе, а так можно сказать, что соперники абсолютно равны, и исход встречи может быть любым. Не очень ясно и насколько результативной получится игра. Коэффициенты на больше и меньше 2,5 гола примерно одинаковы, но в последнее время очные встречи «Локомотива» и «Ростова» выходили результативными, причем в минувшем сезоне ростовчане обыграли красно-зеленых дважды.

На что ставить

За что же ухватиться, если игра в Черкизове может развиваться по совершенно непредсказуемым сценариям? Можно попробовать опереться на ошибки в обороне, которые были и у тех, и у других в первой игре. Пропущенный «Ростовом» гол был связан с тем, что один из игроков гостей неправильно подобрал шипы под газон и поскользнулся в решающий момент, а «Локо» оставил соперника неприкрытым едва ли не в единственной опасной ситуации у своих ворот за весь матч.

Зато в атаке «Ростову» и «Локомотиву» есть, чем похвастать. Изидор и Комличенко отличились голами в 1-м туре, а ведь и кроме них у команд есть забивные футболисты. Вероятность, что кому-то удастся сохранить ворота в неприкосновенности по итогам 90 минут, невысока. Да, коэффициент на прогноз «обе команды забьют» не слишком велик, но больше опереться, кажется, не на что. Ставка на сайте или в приложении БК Olimpbet на «обе забьют» за 1.69 выглядит надежной.

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