Источник: «Алания» потеряла свой чемпионский кубок. Его ищут третий год

По информации источника, неизвестно местонахождение копии, которую отдали клубу на вечное хранение. Произошло это ещё три года назад.

Изначально считалось, что кубок находится у Валерия Газзаева, который возглавлял «Аланию» в 1995 году. Но, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Теперь в клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.