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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Алания» потеряла свой чемпионский кубок. Его ищут третий год

Владикавказская «Алания» потеряла свой кубок чемпиона России 1995 года, сообщает Baza.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, неизвестно местонахождение копии, которую отдали клубу на вечное хранение. Произошло это ещё три года назад.

Изначально считалось, что кубок находится у Валерия Газзаева, который возглавлял «Аланию» в 1995 году. Но, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Теперь в клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.

Напомним, «Алания» выиграла чемпионат России в 1995 году. Второе место занял московский «Локомотив». На третьем месте завершил розыгрыш «Спартак». Команда под руководством Валерия Газзаева прервала чемпионскую серию московского «Спартака» и стала первой немосковской командой-чемпионом России.

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