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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ЦСКА не препятствовал трансферу Фернандеса в «Сантос»

Московский ЦСКА не препятствовал трансферу бывшего футболиста сборной России Марио Фернандеса в бразильский «Сантос», сообщил журналист Фабио Алейшо в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос». В связи с этим переговоры с футболистом были прекращены, несмотря на его заинтересованность в продолжении карьеры в бразильском клубе.

По информации источника, ЦСКА никак не мешал совершить сделку. На самом деле Фернандес на текущий момент «не хочет играть ни за один клуб» и намерен «отдохнуть и дождаться рождения ребенка».

Фернандес в мае объявил, что приостанавливает контракт с ЦСКА и возвращается в Бразилию. По словам 31-летнего защитника, его решение не связано с событиями в мире, игрок заявил, что чувствует накопившуюся усталость и хотел бы побыть с семьей. После этого в бразильских СМИ появилась информация, что Фернандес может перейти в «Сантос» и другие клубы из Бразилии.

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