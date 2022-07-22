Скандалил, нарушал и выпивал. Одиозный игрок спасает карьеру в «Локомотиве»

А как здорово все начиналось. В 18 лет Игнатьев стал лучшим бомбардиром молодежного первенства, наколотив 21 гол в 23 матчах. В следующем сезоне он лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА с 10 мячами, хотя «Краснодар» даже не попал в групповой этап. Дебют за основную команду южан в чемпионате России — и сразу победный гол! В гостях, в добавленное время. Первый матч во взрослых еврокубках — и опять забил. Хорошо бежит, бьет с обеих ног, достаточно техничен и классно открывается. А главное, забивает! В своем первом полном сезоне в премьер-лиге Игнатьев забил 7 голов в 20 матчах и добавил парочку в Кубке страны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QOi5hk7oCY8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, что в России появился перспективный молодой нападающий, который уж точно не повторит ошибок тех, других, что потерялись при переходе из подающих надежды в зрелых личностей. Но та яркая вспышка пока остается лучшим периодом в карьере Игнатьева.

Переход в «Рубин» из «Краснодара» за 7 миллионов евро в декабре 2019-го, несмотря на тайны, которые окружали сделку, не был плохой идеей игрока и его агента. Игнатьеву было даже полезно вырваться из привычных условий и бросить новый вызов, а в Казани его ждали Леонид Слуцкий, поработавший к тому времени в Нидерландах с молодыми игроками, талантливые партнеры вроде Хвичи Кварацхелии и Дениса Макарова, а также не самая высокая конкуренция. Забивные игроки «Рубину» были нужны, и форвард точно получил бы достаточно игрового времени.

В Казани уже прикидывали, сколько голов принесет им новичок и как выгодно его удастся продать через 2−3 года в более богатый клуб, но в итоге эта сделка стала одной из худших в истории «Рубина», а сам Игнатьев за этот период на футбольных полях никак себя не проявил. Не считать же успехом несколько мячей с пенальти и положительные отзывы Слуцкого, который отмечал, как хорош Иван на тренировках.

Зато Игнатьев регулярно отмечался в разделе «слухи, скандалы, расследования». Осенью 2020-го он так спешил на тренировку, что стал участником ДТП в центре Казани. Сам игрок не пострадал, но находившаяся за рулем другого автомобиля девушка получила травму головы. В СМИ проскочила информация о 174 нарушениях ПДД за год водительского стажа у Ивана. Затем в соцсетях появилось видео, на котором футболист отдыхал с бутылкой пива в руках, позже кто-то слил запись его скандала в ночном клубе во время межсезонья. Все это совпало с длительной безголевой серией Игнатьева, который в какой-то момент потерял место в составе и остатки доверия со стороны тренеров.

«Может, не везет ему, даже не знаю, в чем причина. На первом сборе он показал, что он взрывной, бежит, у него много игровых качеств. Я подумал, удачный прикуп. И вот что-то никак не воплотится в результат», — говорил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ann0me7VWPc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игнатьеву не везло не только в «Рубине», но и в других командах. Он перестал забивать в молодежной сборной России, а в важном матче с болгарами заработал красную карточку. Его отпустили в аренду в «Крылья Советов», но и в Самаре Игнатьев себя не проявил. Был гол в дебюте, который принес его новой команде ничью в игре с «Арсеналом», но после нескольких матчей он опять оказался на скамейке запасных. Иван по традиции неплохо выглядел на тренировках «Рубина», но стороны предпочли расторгнуть контракт, после чего, думается, вздохнули с облегчением. Слишком мучительным получился этот союз. И для «Рубина», и для самого Игнатьева, который за 2,5 года в Казани хорошо заработал, но так много потерял в футбольном плане.

В «Локомотив» он перешел на относительно скромные деньги и как свободный агент, поэтому хотя бы психологически Ивану должно быть проще. Сможет ли он перезагрузить карьеру, покажет время. В свое время это смог сделать Федор Смолов, но, увы, на каждого Смолова в российском футболе найдется десяток парней вроде Александра Прудникова, которые после яркого старта быстро угасают.