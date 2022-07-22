Дивеев: Жиго — неприятный защитник. Даже лучше сказать агрессивный

— За удар в лицо Федора Чалова Миладинович получил четыре матча дисквалификации, потом ее срок сократили до трех. Можешь назвать его неприятным защитником?

— Да нет, почему? В нос Феде дал тогда, но я думаю, он этого не хотел. Может быть, конечно, и разозлился, но это нормально. Футбол — контактный вид спорта. А неприятным был Жиго. Помню, играли с ними тогда, на Ефрема вылетел в подкате, Димка порвал кресты. И он всегда так играет, вот это — неприятный защитник. Даже лучше сказать агрессивный.

— Про тебя самого можно сказать «неприятный», «грязный»?

— Нет, точно. Провоцировать, исподтишка бить не буду.

— А нужно это? Для победы, говорят, все средства хороши.

— Думаю, нужно — если кто-то нападающего бьет втихаря, он злится, бегает за тобой, силы на это тратит. Нюансы игры, кто-то этим пользуется, кто-то нет. Я пока не пользуюсь.

— Это футбольное благородство, воспитание?