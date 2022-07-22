«Алания» попросила РФС изготовить копию кубка за победу в чемпионате России 1995 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от руководства владикавказской «Алании» с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате страны 1995 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила служба коммуникаций РФС.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что владикавказский клуб потерял трофей три года назад. Все это время клуб находился в поисках кубка.

«Мы получили письмо от руководства “Алании”, в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.