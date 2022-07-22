Шиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды

Поляк выступал за «Динамо» с 2019 года. За московский клуб 23-летний польский хавбек провёл 85 матчей, забил восемь голов и сделал 17 ассистов. Ранее сообщалось, что «Фейеноорду» придётся заплатить € 10 млн за трансфер хавбека. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.