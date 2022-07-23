Малком: «Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что “Зенит” — клуб номер один в России»
Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал подписание нового контракта с петербургским клубом.
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Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал подписание нового контракта с петербургским клубом.
Вскоре после победы над «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре РПЛ «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо до конца сезона-2026/27.
«Да, мы продлили контракты с клубом после завершения матча. Единственная эмоция, которая сейчас есть внутри, — это большое счастье, потому что хочется выразить слова благодарности всем: болельщикам, тренерскому штабу и руководству за то, что верят в нас, а мы готовы и дальше продолжать доказывать своей игрой, что “Зенит” — клуб номер один в России», — приводит слова Малкома Rusfootball.