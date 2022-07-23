Малком: «Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что “Зенит” — клуб номер один в России»

«Да, мы продлили контракты с клубом после завершения матча. Единственная эмоция, которая сейчас есть внутри, — это большое счастье, потому что хочется выразить слова благодарности всем: болельщикам, тренерскому штабу и руководству за то, что верят в нас, а мы готовы и дальше продолжать доказывать своей игрой, что “Зенит” — клуб номер один в России», — приводит слова Малкома Rusfootball.