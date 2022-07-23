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00:50 (мск), источник: ТАСС

Матчи с участием ЦСКА и «Спартака» продолжат программу второго тура РПЛ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день ЦСКА в Москве на «ВЭБ-Арене» встретится с «Сочи» (начало — 15:00 мск), «Оренбург» дома примет екатеринбургский «Урал» (17:30 мск), а «Краснодар» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» (20:00 мск).

ЦСКА
Спартак
Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

В первом по хронологии матче дня сыграют ЦСКА, в прошлом сезоне занявший пятое место, и «Сочи», ставший вторым. Сезон-2022/23 команды начали с побед над «Уралом» (2:0) и «Торпедо» (3:1). Предстоящая игра станет второй для команд за последний месяц — на предсезонном турнире ЦСКА одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 15:00

ЦСКА-Сочи-

Главным тренером ЦСКА с июня является Владимир Федотов, который до этого больше двух лет возглавлял «Сочи». Под его руководством команда из Краснодарского края впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата России. На смену Федотову в «Сочи» пришел Владимир Гаранин, ранее не работавший в командах премьер-лиги; в связи с тем, что у специалиста нет необходимой тренерской лицензии, формально главным тренером стал Александр Точилин, уже работавший в клубе с 2018 по 2019 год.

Команды подходят к матчу в практически оптимальных составах. За ЦСКА не сможет сыграть восстанавливающийся от повреждения защитник Бруно Фукс. У «Сочи» нет травмированных игроков.

«Сочи» является неудобным соперником для ЦСКА в чемпионате России. В шести предыдущих встречах армейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и три раза проиграли. Еще один раз они встречались в Кубке России — тогда сильнее была команда из Москвы (2:1).

Главным арбитром предстоящего матча будет Владимир Москалев. Он ни разу не работал на матчах между ЦСКА и «Сочи» в чемпионате России. При этом он обслуживал 14 игр армейцев, в которых московская команда одержала 12 побед и по одному разу сыграла вничью и проиграла. Также судья обслуживал четыре игры сочинцев (победа, ничья и два поражения).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 20:00

Краснодар-Спартак-

«Спартак» в ожидании первой победы при новом тренере

В сезоне-2022/23 РПЛ и ее букмекерский партнер стали выделять в каждом туре центральную игру. В первом туре такой встречей оказался матч «Динамо» — «Ростов» (1:1), во втором — «Краснодар» — «Спартак». Прошлый розыгрыш чемпионата России команды завершили на четвертом и 10-м местах соответственно.

«Краснодар» начал сезон-2022/23 с домашней ничьей против вернувшегося в РПЛ после 21-летнего отсутствия воронежского «Факела» (2:2). «Спартак» в первом туре в Грозном в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Предстоящая игра станет третьей официальной для нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В дебютном матче красно-белые уступили петербургскому «Зениту» в матче за Олимп — Суперкубок России (0:4). Во время предсезонной подготовки столичная команда провела две товарищеские игры, в которых одержала победы над калининградской «Балтикой» (3:2) и красноярским «Енисеем» (3:0).

Тренерский штаб «Краснодара» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на восстанавливающегося от травмы защитника Кайо. «Спартак» в гостевой игре будет вынужден обходиться без защитника Мацея Рыбуса, который был удален в дебютной игре за красно-белых и получил одноматчевую дисквалификацию. Москвичи добирались до Краснодаре со сложностями, вызванными режимом ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России, действующим до 24 июля. Команда на самолете добралась до Ставрополя, где заночевала, провела тренировку, после чего на автобусе приехала в Краснодар.

Субботний матч станет 23-м в истории встреч «Краснодара» и «Спартака» в чемпионате России. Статистическое преимущество в этом противостоянии на стороне красно-белых — 13 побед при двух ничьих и семи поражениях. В прошлом сезоне краснодарцы дважды обыграли москвичей со счетом 2:1, а годом ранее «Спартак» одержал две победы (3:1, 6:1).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 17:30

Оренбург-Урал-

Встреча в Оренбурге

Во втором матче субботы «Оренбург» на домашнем стадионе «Газовик» встретится с екатеринбургским «Уралом». В первом туре обе команды потерпели поражения — хозяева на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:4), а гости в гостях проиграли московскому ЦСКА (0:2).

Команды провели в РПЛ пять матчей, «Урал» одержал три победы, «Оренбург» победил однажды, еще одна встреча завершилась вничью. Игра, состоявшаяся в июле 2020 года, закончилась техническим поражением оренбуржцев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в команде.

Второй тур чемпионата России завершится 24 июля. «Химки» на своем поле встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород» (15:00 мск), «Динамо» в московском дерби сыграет с вернувшимся в премьер-лигу после семилетнего отсутствия «Торпедо» (17:30 мск). В 20:00 мск начнутся еще две игры — «Локомотив» — «Ростов» и «Ахмат» — «Факел».

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