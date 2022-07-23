Александр Мостовой заявил, что его не подпускают к тренерской работе в России

«Там правила меняются каждый год, и каждый год не так, как хотелось бы. Меня близко не подпускают. Кому надо, тренерскую лицензию оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: “Не хочешь пойти в “Спартак”? Там как раз сейчас власть меняется”. И он стал гендиректором. Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть — и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку — теперь он официально тренер. Хотя просто договорился.



Я другой человек. Не могу вот так. Не стараюсь “случайно” оказаться в нужное время в нужном месте. Услышал где-то что-то — сразу побежал просить. Там нужно прогибаться. На задних лапочках походить, как это многие делают. Знаю, кто через что проходил и кто с кем общался. И как залез в профессию», — приводит слова Мостового Sport24.