Гендиректор «Зенита»: Малком, Вендел и Клаудиньо уйдут только в клубы высшей категории

«Мы заранее говорили, что если команда выиграет у “Крыльев Советов”, то согласованные контракты будут подписаны. Малком — продление на три года. Клаудиньо — на два. Это закрывает историю, которую так любят муссировать журналисты, о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел — игроки “Зенита” с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчёркиваю, высшей категории, речь об их уходе из “Зенита” не будет идти. Они будут делать всё для достижения побед “Зенита”, — приводит слова Медведева“РИА Новости”.