Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Уфа
Волга
21
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита»: Малком, Вендел и Клаудиньо уйдут только в клубы высшей категории

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контрактов клуба с бразильскими игроками Малкомом, Венделом и Клаудиньо.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы заранее говорили, что если команда выиграет у “Крыльев Советов”, то согласованные контракты будут подписаны. Малком — продление на три года. Клаудиньо — на два. Это закрывает историю, которую так любят муссировать журналисты, о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел — игроки “Зенита” с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчёркиваю, высшей категории, речь об их уходе из “Зенита” не будет идти. Они будут делать всё для достижения побед “Зенита”, — приводит слова МедведеваРИА Новости”.

Напомним, вчера «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь